일반 기준 500원 감면…월 1만원 이상 절감효과 예상

부산시와 경상남도 김해시·양산시는 오는 19일부터 시역 간 대중교통 광역환승요금을 전면 무료화한다고 1일 밝혔다.

이번 환승요금 무료화는 부산·울산·경남 초광역경제동맹 시도민 체감형 사업의 하나로 시민의 실질적인 교통비 절감과 함께 대중교통 이용률 향상 및 생활권 통합을 도모하기 위해 추진됐다.

부산·김해·양산은 2011년부터 대중교통 광역환승요금을 시행하고 있으며 최근까지 일반 기준 500원의 광역환승요금을 부과해 왔다. 따라서 그동안 부산·김해·양산 간 버스 또는 도시철도 이용 시 환승 과정에서 발생하던 광역환승 추가 요금은 시민의 교통비 부담을 가중하고 지역 생활권 통합을 저해하는 요인으로 지적됐다.

환승요금 무료화로 부산(버스, 도시철도)-김해(버스)-양산(버스)-경전철을 이용하는 시민은 추가 요금 없이 교통수단을 갈아탈 수 있게 됐다.

이에 따라 연간 55억여원의 교통비 절감 혜택도 예상된다. 특히 통학·통근 등 매일 광역 대중교통을 이용하는 시민들은 부산시 대중교통수단 기준 월 1만원 이상의 교통비를 절약할 것으로 기대된다.

예를 들어 부산에서 김해로 통근하는 시민이 부산버스-경전철-김해버스를 이용한다면 부산버스에서 1550원을 낸 뒤 경전철 및 김해버스를 이용하기 위해 각각 550원(환승추가요금+이용요금 차액)과 200원을 추가로 지불해 2300원이 들었다. 그러나 무료화 이후에는 버스요금에 경전철 이용을 위한 50원만 추가, 1600원만 내면돼 700원의 절감효과가 생긴다. 한 달 20일 출근으로만 계산해도 해당 이용자의 경우 왕복 기준 2만8000원의 절감효과가 있는 것이다.

한편 이번 무료화는 모든 교통카드 사용자에게 자동으로 적용된다.

박형준 시장은 “시민의 교통 복지를 실현하고, 환경친화적인 교통 전환을 이끌기 위해 부산시와 경남도(김해, 양산)가 힘을 모았다”며 “앞으로도 부산과 경남(김해, 양산)이 하나의 생활권으로 기능할 수 있도록 광역 교통체계를 지속 개선하겠다”고 말했다. 부산=홍윤 기자