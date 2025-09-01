한국거래소 10일 ‘FIA포럼:부산 2025’ 개최

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국거래소는 오는 10일 부산 시그니엘 호텔에서 국제파생상품협회(FIA)와 ‘FIA 포럼 : 부산 2025’를 개최할 예정이라고 1일 밝혔다.

FIA는 미국 워싱턴DC에 본부를 둔 세계 최대 파생상품협회로 다양한 국가의 증권거래소, 은행 등 200여 기관이 회원으로 활동 중이다.

이번 포럼은 FIA가 아시아, 북미, 유럽 주요 금융중심지에서 해당 지역 대표 거래소와 협력해 개최하는 글로벌 파생상품 컨퍼런스다. 한국거래소는 올해 파생상품 야간거래 도입 원년 및 부산 본사 출범 20주년을 맞아 국내 파생시장의 글로벌 위상을 높이고 부산이 아시아 금융중심지로 도약하는 계기를 마련하기 위해 이번 행사를 유치했다.

행사에는 국내 금융기관을 비롯해 CME·유렉스(Eurex) 등 해외거래소, JP모건·바클레이스 등 투자은행, S&P·FTSE러셀 등 지수사업자의 주요 인사들이 패널토론 등에 참여해 시장인프라 및 제도 개선, 기술변화 등 권역별 파생시장 주요 현안에 대해 논의하고 미래전략을 공유할 예정이다.

포럼은 총 2개의 패널토론 세션으로 구성된다.

첫 번째 세션에서는 ’한국 파생시장의 현재와 나아갈 방향’을 주제로 박상욱 한국거래소 파생상품시장본부 본부장보, 저스틴 로플린(Justin Laughlin) JP모건 아시아 파생매매 담당 이사 등이 유동성, 투자자 저변 측면에서 한국시장의 현주소를 진단한다. 또 거래인프라·제도 개선 주요 성과를 공유하고 향후 한국 파생시장이 아시아 대표시장으로 도약하기 위해 해결해야 할 전략적 과제에 대해서도 논의할 예정이다.

두 번째 세션에는 ‘글로벌 관점에서 본 한국 파생시장 접근성’을 주제로 션 프리어(Sean Freer) S&P 글로벌 지수상품 담당이사, 김민아 CME 아시아 주식파생상품 총괄이사 등이 토론에 나선다. 이들은 외국인 투자자 시각에서 바라본 한국시장 접근성과 그간의 개선 성과에 대한 견해를 밝히고 글로벌 투자자 유입 확대를 위한 해외기관과의 연계 협력방안 등을 제언할 계획이다.