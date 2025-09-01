한양증권 임직원 투자성향 분석 10명 중 9명, 안전자산 채권형보다 위험자산 주식형 펀드 선택 男 국내 주식형 펀드 선호…女 국내·글로벌 ‘반반’

[헤럴드경제=신동윤 기자] 한양증권이 지난 8월 도입한 연금저축펀드 매칭 프로그램을 기반으로 임직원들의 투자 성향을 분석한 결과, 임직원 10명 중 9명이 안정자산인 채권형보다 위험자산인 주식형 펀드를 선택하며 공격적인 투자 성향을 보였다고 1일 밝혔다.

매칭 프로그램은 한양증권 임직원이 선택한 연금저축펀드에 대해 회사가 동일 금액(월 10만월)을 지원하는 제도로, KCGI자산운용이 운용하는 다섯 개 펀드를 대상으로 진행됐다.

국내주식 중심 주식형 펀드 ‘KCGI코리아증권투자신탁1호’가 전체의 44%를 차지하며 가장 높은 선택을 받았고, 글로벌 주식에 분산 투자하는 재간접형 펀드 ‘KCGI샐러리맨증권자투자신탁’이 37%로 뒤를 이었다. 국채 및 우량 회사채 위주의 채권혼합형 펀드 ‘KCGI코리아증권투자신탁’은 10%, 국내 중소형주에 투자하는 주식형 펀드 ‘KCGI코리아스몰캡증권투자신탁’은 7%, 은퇴자에 맞춘 채권혼합 재간접형 펀드 ‘KCGI디딤프리덤평생소득TIF증권자투자신탁’은 2%를 기록했다. 종합하면 펀드 가입 임직원의 88%가 위험자산으로 분류되는 주식형 자산에 투자했다.

세대별 연금 투자 성향도 극명하게 갈렸다.

20·30세대 임직원의 51%는 글로벌 주식형 펀드를 선택하며 해외 시장에 대한 관심과 분산 투자 전략을 선호했다.

반면, 40·50세대는 국내 주식형 펀드를 선택한 비율이 61%로 국내 시장에 대한 높은 신뢰를 드러냈다.

이에 대해 한양증권 관계자는 “40·50세대는 정부 정책에 대한 기대감 속에서 국내 주식의 성장 가능성에 주목했고, 20·30세대는 미국 등 글로벌 시장의 구조적 성장성과 리스크 분산 효과를 더 크게 평가한 것으로 보인다”고 분석했다.

성별에 따른 차이도 확인됐다. 남성 임직원은 국내 주식형 펀드를 가장 많이 선택한 반면, 여성 임직원은 국내와 글로벌에 대한 선택 비율이 거의 비슷했다. 한양증권 측은 “여성 임직원 중 20·30세대의 비중이 높은 점이 이러한 결과에 영향을 미친 것으로 판단된다”고 말했다.

한양증권은 분석 결과에 대해 다양한 요인에 따른 투자 성향 차이를 데이터로 확인했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 한양증권 관계자는 “장기적인 적립식 투자 구조를 고려해 주식형 펀드를 선택한 임직원이 많았다”며 “향후 이러한 분석을 바탕으로 고객을 위한 맞춤형 자산관리 솔루션 및 영업 전략을 더욱 고도화할 계획”이라고 덧붙였다.