‘블루패스’ 도입…횟수 제한 없이 A/S 먼저 제공 4분기부터 고객이 원하는 시간에 가전제품 설치

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 구독 고객은 이달부터 A/S 서비스를 남들보다 먼저 받고, 추가 비용 없이 가전제품을 하나 더 점검 받을 수 있다.

삼성전자는 1일부터 한 단계 업그레이드된 ‘AI 구독클럽’을 새롭게 시작한다고 밝혔다. 지난해 구독 시장 공략을 위해 선보인 ‘AI 구독클럽’은 삼성전자의 최신 AI 가전을 부담없는 가격에 사용할 수 있는 구독 서비스다.

삼성전자는 제품의 설치부터 A/S까지 고객 편의성을 높인 5가지 서비스로 구성된 ‘블루패스’를 도입한다. ‘블루패스’ 서비스는 ‘AI 올인원 2.0’ 요금제에 적용된다.

먼저 ‘A/S 패스트트랙’을 통해 구독 계약 기간 내 횟수 제한 없이 A/S 접수와 서비스를 먼저 이용할 수 있는 서비스다.

‘하나 더 서비스’는 구독 제품의 방문 케어를 받을 때 삼성전자 가전 제품을 무료로 하나 더 점검 받을 수 있는 서비스다. 냉장고, 세탁기, 에어컨, 시스템에어컨, TV, 건조기, 김치냉장고가 해당한다.

삼성전자는 사용 중인 제품의 이상 징후를 미리 감지해 고객에게 안내하고 방문수리 접수까지 진행해주는 ‘AI 사전케어 알림’, 제품 설치 시 설치기사가 스마트싱스에 연결해줘 제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있게 도와주는 ‘스마트싱스 세팅’ 서비스도 제공한다.

고객이 원하는 날짜와 시간에 맞춰 설치 서비스를 제공하는 ‘시간 맞춤 설치’도 올 4분기부터 가능하다.

구독 결제 방식도 대폭 늘렸다. 제품과 케어서비스가 결합된 ‘올인원’ 요금제 가입 시 고객이 기존 보유한 신용카드와 체크카드로 결제할 수 있다.

총 4종의 구독 제휴카드 ▷삼성전자 AI 구독 삼성카드 ▷삼성 AI 구독 KB 국민카드 ▷삼성 AI 구독 하나카드 ▷삼성 AI 구독 우리카드 등이 새롭게 도입돼 고객은 전월 실적에 따라 월 최대 3만원의 혜택을 받을 수 있다.

구독 기간의 선택 폭도 늘렸다. 가전제품의 경우 기존 5년에서 3∙4∙5∙6년 중 선택이 가능하다. 태블릿·PC 등 IT제품은 기존 3∙4년에서 2∙3∙4년으로 확대했다.

총 구독료의 일부를 일시에 납부할 수 있는 ‘선납 결제’와 삼성전자 멤버십 포인트를 활용한 월 구독료 결제 등도 가능하다.

삼성전자는 구독 고객에게 ▷교통∙통신 ▷여행∙공항 ▷레저 ▷교육 ▷식품∙레스토랑 등 5개 분야 22개사의 프리미엄 제휴 혜택을 제공한다. 제휴사의 제품∙서비스 가격 할인이나 포인트 제공, 쿠폰 등 다양한 형태의 혜택을 누릴 수 있도록 구성했다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 “새로운 구독 서비스는 고객 편의 강화와 선택의 폭 확대를 최우선으로 고려했다”며 “앞으로도 제품을 구입해 설치, 사용하고 유지, 보수하는 구독 전 과정에서 고객 만족도를 극대화하기 위한 다양한 신규 혜택과 서비스를 지속적으로 선보여 나갈 것”이라고 말했다.