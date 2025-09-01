대형 덤프트럭 최대 시장점유율 달성 기념 8x4 덤프트럭 7월 시장 점유율 61.2% 달성

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차는 전통적으로 유럽 트럭 제조사 중심이었던 8x4 덤프트럭 시장에서 지난 7월 시장 점유율 61.2%를 달성, 고객들의 성원에 보답하고자 할인 혜택 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트에 따라 오는 30일까지 현대차의 마이티, 파비스, 뉴파워트럭, 엑시언트 등 중대형 트럭 주력 차종을 계약하는 고객들은 최대 600만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

마이티는 생산 월 조건 최대 400만원에 이번 페스타 혜택으로 최대 200만원을 추가로 할인받아 총 600만원의 할인을 받을 수 있으며 파비스는 생산 월 조건 최대 200만원에 추가 최대 200만 원 혜택을 더해 총 400만원을 할인받을 수 있다.

대형 트럭인 뉴파워트럭의 ▷카고 ▷샤시의 경우 생산 월 조건 100만원에 추가 최대 200만 원 할인으로 총 300만원까지 할인받을 수 있으며 ▷믹서의 경우 생산 월 조건 최대 200만원에 추가 최대 200만원 할인으로 총 400만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

엑시언트는 ▷카고 ▷샤시 생산 월 조건 최대 200만원에 추가 최대 300만원 할인으로 총 500만원의 할인 혜택을 받을 수 있고 ▷트랙터의 경우 생산 월 조건 300만 원에 추가 최대 300만원 할인으로 총 600만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

현대차는 지난 7월부터 판매를 시작한 ‘더 뉴 엑시언트’가 높은 시장 점유율 달성에 큰 역할을 했다고 밝혔다. 더 뉴 엑시언트는 2019년 엑시언트 프로 이후 6년 만에 새롭게 선보이는 상품성 개선 모델로 신차 수준으로 변경된 웅장하고 미래적인 디자인과 고객 선호도가 높은 편의 사양들이 대거 탑재된 것이 특징이다.

다양한 첨단 안전 사양을 적용하며 상품성을 대폭 개선해 ▷보행자와 자전거 탑승자까지 감지할 수 있는 전방 충돌방지 보조 기능을 적용했으며 ▷저속 주행 시 사각지대의 장애물에 대한 충돌 위험을 경고하는 전방/후측방 근거리 충돌 경고 ▷차로 변경 시 후측방 차량을 감지하는 후측방 충돌 경고 ▷지능형 헤드램프 등을 신규 적용해 보다 안전한 주행이 가능해졌다.

아울러 ▷차로 유지 보조 ▷지능형 속도 제한 보조 ▷전동식 파킹 브레이크 등을 전 모델에 기본 탑재했다.

현대차 관계자는 “대형 덤프트럭 시장 점유율 최대 달성에 감사의 마음을 담아 9월 국민트럭 동행 페스타를 준비했다”며 “앞으로도 상용 고객들의 목소리를 반영한 상품성과 가격으로 큰 성원에 보답할 것”이라고 말했다.