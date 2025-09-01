LG 씽큐 온·LG IoT 디바이스 9종 일반 가전도 스마트 가전처럼 기기 제어 가능

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 오는 5일 독일 베를린에서 개막하는 유럽 최대 가전 전시회 ‘IFA 2025’에서 AI홈 허브 ‘LG 씽큐 온(ThinQ ON)’을 중심으로 한 통합 AI홈 설루션을 선보인다고 1일 밝혔다.

‘LG 씽큐 온’은 생성형 AI를 탑재한 AI홈 허브로, 고객과 대화하며 맥락을 이해하고 생활 패턴을 학습·예측해 자동으로 최적의 환경을 조성한다.

가령 ‘나 이제 잘래’라고 하면 조명·커튼·에어컨·공기청정기 등을 동시에 제어하거나, 외출 시 여러 가전에 대한 복합 명령을 한 번에 실행할 수 있을 뿐 더러 공간별 기기 제어도 가능하다.

LG전자는 와이파이(Wi-Fi), 쓰레드(Thread) 등 다양한 연결 방식을 지원하는 개방형 스마트홈 연동 표준 ‘매터(Matter)’ 인증을 받아 폭넓은 연결성도 갖췄다.

특히 이번 전시에서 씽큐 온과 함께 연내 출시할 ‘LG IoT 디바이스’ 9종도 선보이며 보다 구체화한 AI홈 경험을 제시한다.

▷스마트 도어락 ▷보이스 컨트롤러 ▷스마트 버튼 ▷스마트 플러그 ▷스마트 조명 스위치 ▷공기질 센서 ▷온습도 센서 ▷도어 센서 ▷모션·조도 센서 등은 씽큐 앱을 통해 한 번에 편리하게 제어할 수 있다.

공간에 잘 어울리는 깔끔한 디자인과 편리한 사용성으로 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 레드닷과 iF 디자인 어워드에서도 수상했다.

사용자는 거실에 설치된 ‘씽큐 온’을 중심으로 각 방의 보이스 컨트롤러를 통해 집안 어디서든 가전과 IoT 기기를 음성으로 제어할 수 있으며, 뉴스·날씨·일정 확인도 가능하다.

스마트 도어락과 센서를 연동해 아이의 귀가 알림을 받거나, 사전에 설정한 루틴에 따라 공기청정기·에어컨을 자동으로 작동시키는 등 보다 정교한 스마트홈 경험도 제공한다.

스마트 기능이 없는 가전도 씽큐 IoT와 씽큐 온을 통해 원격 제어가 가능하다. 가령 스마트 플러그를 헤어드라이어나 선풍기 등에 연결하면 외출 시 전원을 원격으로 차단하거나, 스마트 조명 스위치로 기존 조명을 음성·앱으로 제어하는 식이다. 온습도·공기질 센서, 모션·조도 센서 등을 활용하면 공간의 상태를 실시간으로 분석해 최적의 환경을 유지한다.

한편, LG전자는 이번 전시에서 AI가전·IoT 기술을 차량으로 확장한 콘셉트카 ‘슈필라움(Spielraum)’도 공개하며, 생활 전반과 이동공간으로 확대되는 AI홈 경험을 선보일 계획이다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터 부사장은 “생성형 AI를 탑재한 ‘LG 씽큐 온’은 고객의 생활을 혁신적으로 바꿀 통합 AI홈 솔루션의 핵심”이라며 “가전과 IoT 기기를 하나로 연결·제어하며, 고객과 함께 진화하는 AI홈 시대를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.