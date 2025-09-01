[헤럴드경제=장연주기자] 부산에서 배달기사가 음식 배달을 완료했다고 인증사진을 찍고는 음식을 그대로 가져간 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

부산 수영경찰서는 지난 27일 수영구 한 공동주택에서 배달기사가 고객의 현관문 앞에 전달한 음료를 절도했다는 신고가 접수됐다고 31일 밝혔다.

경찰에 따르면, 지난 24일 0시13분쯤 관내 한 아파트에 배달을 간 배달기사 A씨는 주문 음식을 현관문 앞에 내려놓고 인증 사진을 찍은 뒤 음료를 다시 챙겨 그대로 돌아간 혐의를 받고 있다.

이번 사건의 피해를 본 시민 A씨에 따르면, A씨는 지난 23일 오후 11시53분 연제구 연산동의 한 카페에서 커피 등을 주문했다. 그는 이튿날인 24일 오전 0시13분쯤 “문 앞으로 배달이 완료됐다”는 배달앱 알림을 받았지만, 정작 음료는 받지 못했다.

A씨가 현관문 인근 CCTV 영상을 확인한 결과, 배달기사는 A씨 현관문 앞에 배달할 음료를 놓고 인증사진을 찍었다. 하지만 곧바로 해당 음료를 챙겨서 되돌아가는 모습이 담겼다.

다만, 해당 배달기사는 “오배송인 줄 알고 음료를 다시 가져갔는데, 가는 중 주문이 취소돼서 자체 폐기했다”고 해명한 것으로 알려졌다.

경찰은 피해 신고 접수 직후 아파트 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했으며 조만간 A씨의 신원을 특정해 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.