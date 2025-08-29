의료 사각지대 해소 ‘농촌 왕진버스’ 지원사업 진행

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 지난 26일 연천농협에서 60세 이상 농업인의 건강 증진을 위한 ‘농촌 왕진버스’ 지원사업을 추진했다.

‘농촌 왕진버스’는 병원을 찾기 어려운 농촌 어르신을 위해 의사와 한의사가 직접 찾아가 무료 진료를 제공하는 사업이다. 이날 농촌왕진버스는 연천 주민들의 큰 호응 속에 마무리됐다.

연천군은 농촌 왕진버스를 농협별로 운영해 총 3차례 의료서비스를 제공했고, 연천농협을 마지막으로 올해 사업을 마쳤다.

특히 구강검사 서비스는 어르신들의 일상생활 불편을 해소하는 데 실질적인 도움이 되었고, 근골격계 질환을 다루는 한방 진료 역시 높은 만족도를 이끌어냈다.

연천농협 2층 대회의실에서 농식품부와 업무협약을 맺은 보건의료통합봉사회 소속 의료진 50여명이 진료하였으며, 연천읍·신서면·중면 지역 농업인을 대상으로 총 215명이 진료 및 상담을 받았다.

이 사업은 연천군에서 올해 첫 시행되었으며, 올 여름동안 각 지역농협을 순회하며 총 710명이 검진을 받았다.

김덕현 군수는 “‘농촌 왕진버스’가 의료 사각지대를 해소하는 데 큰 역할을 했다”며 “앞으로도 지역 여건에 맞는 다양한 보건의료 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.