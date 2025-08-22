與 박지원·김태년·박정…野김성원 등 동행

[헤럴드경제=김진 기자] 우원식 국회의장이 오는 9월3일 중국 베이징에서 개최되는 전승절 행사에 참석한다.

국회의장실은 22일 언론 공지를 통해 “국회의장실은 중국 정부가 우원식 의장을 80주년 전승절 행사에 공식 초청한 데 대해 이같이 (참석하기로) 결정했다”고 밝혔다.

이어 “국회 한중의원연맹을 주축으로 한중 관계에 대한 이해도가 높은 더불어민주당 박지원·김태년·박정·홍기원 의원, 국민의힘 김성원 의원, 조국혁신당 김준형 의원과 조오섭 국회의장 비서실장 등이 전체 일정을 동행한다”고 했다. 김태년 의원은 국회 한중의원연맹의 회장이며, 박정·김성원 의원은 여야 부회장을 각각 맡고 있다.

앞서 중국 정부는 이재명 대통령을 전승절에 초청하려 타진한 것으로 알려졌으나, 이 대통령이 참석하지 않을 가능성이 커지자 자연스럽게 국가 의전서열 2위인 우 의장이 대참자로 부상했다.

우 의장은 지난 20일 국회 의장 집무실에서 다이빙 주한중국대사를 접견했고, 접견을 마친 직후 공지를 통해 “중국 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다”고 알렸다.