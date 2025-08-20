“위대한 작품 나온 게 기적” “자·지원해 튼튼한 뿌리 만들 것”

[헤럴드경제=박로명 기자] 이재명 대통령은 20일 문화 산업과 관련해 “한국 문화의 힘을 제대로 보여줄 기회가 본격 시작되고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 아리랑 국제방송 프로그램 ‘케이팝 더 넥스트 챕터(K-Pop:The Next Chapter)’에 출연, ‘대한민국이 문화 강국으로 어디까지 왔느냐’는 진행자 질문에 “초입에 들어섰다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이 방송에서 넷플릭스의 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 매기 강 감독 등과 문화강국 육성 방안에 대해 논의했다.

케데헌 오리지널사운드트랙(OST)에 참여한 트와이스의 지효·정연, 음악 프로듀서 겸 디제이 알티(R.Tee), 평론가 김영대 등도 참석했다.

이 대통령은 “지금 대한민국 문화 산업이 겉으로는 화려해 보이지만 속이 비고 뿌리가 썩어가지 않느냐는 지적에 공감한다”며 “정부가 튼튼한 뿌리를 만들 것으로, 지금부터 시작”이라고 강조했다.

이 대통령은 “토대를 잘 갖춰 핵심 산업으로 만들 것”이라면서 “자랑스러운 문화 강국을 만들 생각”이라고 거듭 밝혔다.

그러면서 “거목이 자라려면 풀밭이 잘 가꿔져 있어야 한다. 순수예술 분야 지원·육성도 필요하다”며 “그건 시장이 아닌 정부 몫”이라고 덧붙였다.

이어 이 대통령은 “특히 문화에 대해선 정치권력이 휘어잡고 활용하고 싶어 하는 통제 본능이 있다”며 “지원하되 간섭하지 않는다는 원칙을 김대중 전 대통령이 공식화했지만 잘 안 지켜지는 측면이 있다”고 지적했다.

또 “블랙리스트처럼 감시·규제를 하니 문화 예술이 죽어가는 측면이 있다”며 “자유로운 환경을 만들어주는 것이 정부가 해야 할 일로, (그렇게) 해보려고 한다”고 설명했다.

이 대통령은 “문화예술 분야에 기회를 골고루 만들어 누구나 도전할 수 있게 만들어줘야 하지만 거의 방치돼 있었다”며 “이런 위대한 작품이나 예술가들이 나온 게 정말 대단하고 기적에 가깝다”고 평가했다.

아울러 “문화적 토양에 대대적인 투자·지원을 해 더 많은 사람이 도전할 수 있게 해야 한다”며 “기대해도 된다. 트와이스와 메기 강 2, 3, 4가 나와야죠”라고 했다.

케이팝 저변 확대 방안에 대한 질문엔 “책임감을 많이 느낀다. 일본엔 공연장이 꽤 잘 갖춰져 있다고 하는데 우리나라는 공연시설이 그렇게 많지 않고 대규모(공연장)는 거의 없다”고 지적했다.

그러면서 “제가 (경기)도지사를 할 때 ‘일산 아레나’를 만들어보려다 잘 안됐다”며 “대규모 공연장이 필요하고, 안 되면 기존 시설을 변형해서라도 쓸 수 있게 할까 생각 중”이라고 전했다.

이 대통령은 케데헌에서 가장 인상적인 장면을 꼽아달라는 말엔 “설렁탕과 깍두기가 최고였다”며 “저것을 소품으로 쓸 수 있나(하는 생각을 했다). 제한적일 수 있는데”라고 말했다.

이는 등장인물들이 설렁탕에 깍두기를 먹는 장면을 언급한 것이다.

이 대통령은 인상적인 케데헌 내 캐릭터로는 호랑이 ‘더피’와 저승사자를 꼽았다. 더피에 대해선 “해학으로, 험한 상황을 즐겁게 만들어간다”며 “우리 민족이 제일 무서워하던 동물 호랑이를 사랑스럽고 귀엽게 변화시켰다. 우리 것을 전부 다 보여주는 게 중요하다”고 강조했다.