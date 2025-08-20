친환경 농산물 출하 단체·작목반·법인 등에 차량운송비 지원

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군은 친환경 농산물의 원거리 유통을 지원하기 위해 물류비 지원사업을 추진한다. 이번 사업은 관내에서 생산한 친환경 인증 농산물의 농산물의 유통을 돕기 위한 것으로, 차량 운송비의 일부를 지원하게 된다.

지원대상은 해남군 내 친환경 인증 농산물을 생산 및 유통하는 단체·작목반·법인으로, 5톤 이상 차량을 통해 광주·전남권을 제외한 소비지로 출하하는 이다. 다만 쌀은 제외되며, 개인 신청은 불가하다.

지원규모는 5톤 이상 차량 1대당 20만원, 단체당 최대 20회까지 지원이 가능하다.

매월 주소지 읍면사무소 또는 유통지원과에 신청서 및 구비서류를 제출하면 검토 후 지원금을 지급받을 수 있다.

이번 사업은 지난 2022년 주민 간담회를 통해 제안된 사항으로, 군비 2,000만원을 투입해 실시된다.

군 관계자는“친환경 농산물 물류비 지원사업을 통해 친환경 농산물 직거래를 활성화하고 농가소득에도 보탬이 되기를 바란다”고 전했다.