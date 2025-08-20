14개 시민단체 부산시의회서 기자회견

부산과 목포의 14개 시민단체는 20일 부산시의회에서 ‘1국 1국립해양대 지지 부산·목포 시민사회 기자회견’을 열고 국립한국해양대학교와 국립목포해양대학교의 통합을 지지한다는 의견을 밝혔다. 홍윤 기자
[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산과 전남 목포 시민단체가 국립한국해양대학교와 국립목포해양대학교의 통합을 지지하는 목소리를 내기 시작했다. 양 대학은 통합을 전제로 글로컬대학30 사업을 추진하고 있다.

부산과 목포 14개 시민단체는 20일 부산광역시의회 브리핑룸에서 ‘1국 1해양대 지지 부산·목포 시민사회 기자회견’을 열고 “해양대가 부산과 목포에서 따로 운영되면서 교육 및 연구역량이 분산, 세계적인 수준의 경쟁력을 갖춘 해양인재의 산실로 발전하는데 한계가 있다”면서 “해양강국 실현을 위해 한국해양대와 목포해양대의 통합이 필요하다”고 밝혔다.

모두 발언에 나선 박재율 해양수산부산발전협의회 공동대표는 “고도성장기를 지나 잠재성장률이 1%대로 접어들고 있는 위기 상황 속에서 해양강국 대한민국을 실현하는 것은 지속 가능한 대한민국을 위한 핵심 과제”라며 “해양강국의 실현에 있어 인재육성이 무엇보다 중요한 만큼 두 대학이 통합으로 실질적인 인재양성의 산실로 거듭나야 한다”고 말했다.

전남 목포를 기반으로 활동하는 신대운 지방분권전남연대 공동대표도 “지역소멸과 균형발전이 우리나라의 중요한 화두”라며 “이를 위해 양 대학이 통합한다는 것에 대해 지지한다”고 말했다.

다만 신 공동대표는 “목포 시민 사회에서는 목포해양대에 비해 2.5배 큰 한국해양대에 흡수되는 형태가 되지 않을까 우려의 목소리가 나온다”며 부산과 목포가 동시에 살아날 수 있는 ‘윈윈’의 계기가 돼야 한다고 강조했다. 또 그는 “해기사 교육을 위한 본부를 목포에 두는 등 목포해양대도 함께 클 수 있는 특화방안이 필요하다”고 제안했다.

박인호 부산항발전협의회 공동대표는 “그간 해양경제권에 대한 논의가 없었지만 이번 양 대학의 통합이 부산과 목포의 해양경제권 연합의 계기가 될 것”이라며 “서로 존중하며 시너지가 나는 통합이 되길 바란다”고 말했다.

이날 기자회견에는 지방분권균형발전부산시민연대 등 부산의 7개 단체와 지방분권전남연대, 전남서부선박수리산업협동조합 등 전남 목포의 7개 단체가 참여했다.

한편 한국해양대와 목포해양대는 ‘1국1해양대’를 내세우며 글로컬대학30 사업 예비지정 대학에 이름을 올렸다. 본지정을 통과, 글로컬대학에 선정되면 5년간 약 1000억원의 예산과 함께 규제혁신 우선 적용 등의 지원을 받게 된다.


