‘게임스컴 ONL’서 신작 장면 공개 ‘타임 테이커즈’ 등 내년 출시 목표

엔씨소프트는 독일 쾰른에서 열린 게임스컴 전야 행사 ‘오프닝 나이트 라이브(ONL)’에서 신작 ‘신더시티’와 ‘타임 테이커즈’ 영상을 공개했다고 20일 밝혔다.

‘신더시티’는 엔씨소프트의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈가 개발 중인 ‘다중접속(MMO) 택티컬 슈터’ 장르 신작이다. 언리얼 엔진5로 구현한 역동적인 그래픽과 심리스 오픈월드, 23세기와 21세기가 공존하는 SF 대체 역사 세계관 등이 특징이다. 내년 출시를 목표로 개발하고 있다.

엔씨소프트는 ONL에서 ▷다채로운 전투 슈트와 캐릭터 ▷파워 로더·헬리콥터·자동차 등 다양한 탑승물을 활용한 이동 ▷초대형 레이드 보스를 공략하는 멀티 플레이 전투 ▷논현동·청담동·삼성동 등이 구현된 전장 등 ‘신더시티’의 인게임 플레이 장면을 공개했다. 파괴된 서울에서 수십명의 캐릭터가 다양한 택티컬 기어를 활용해 전투를 벌이는 장면이 영상에 담겼다. 해당 영상은 신더시티 브랜드 웹페이지에서 확인할 수 있다.

‘타임 테이커즈’는 국내 게임 개발사 미스틸게임즈가 개발 중인 ‘3인칭 팀 서바이벌 히어로 슈터’ 장르 신작이다. ▷‘타임 에너지’를 자원으로 활용하는 룰 ▷각기 다른 서사와 스킬을 가진 캐릭터 ▷무기·아이템의 조합을 통한 플레이 스타일 등이 특징이다. 엔씨소프트가 글로벌 퍼블리싱을 맡아 내년 출시를 목표로 개발 중이다.

엔씨소프트는 ONL에서 타임 테이커즈의 시네마틱과 실제 플레이 장면이 결합한 신규 트레일러를 공개했다고 밝혔다. ▷타임 에너지를 수집하고 생존에 활용하는 핵심 게임 시스템 ▷시간과 관련된 세계관의 단서를 제공하는 시네마틱 연출 ▷스팀 플레이 테스트 참여 정보 등이 영상에 담겼다.

엔씨소프트는 연내 스팀 플레이 테스트를 통해 글로벌 이용자에게 최초로 타임 테이커즈를 선보이겠다는 방침이다. 현재 스팀 스토어 페이지에서 테스트 참가 신청이 가능하다. 타임 테이커즈는 이날 오픈한 공식 홈페이지와 스팀 페이지를 통해 추가 정보를 공개할 계획이다. 차민주 기자