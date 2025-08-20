[헤럴드경제=장연주 기자] 신입사원에게 ‘오늘 쾌청하다’고 했는데, 무슨 뜻인지 몰라 설명을 해줬더니 ‘조선족이냐’는 말을 들었다는 직장인의 사연이 전해지면서, 또 다시 문해력 논란이 이어지고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘오늘 면전에서 조선족이냐는 소리를 들었다’라는 제목의 글이 올라왔다.

작성자 A씨는 주말에 거래처 업무를 보러 나섰다가 신입사원 B씨와 차 안에서 나눈 대화를 공유했다.

당시 날씨가 맑아 A씨가 “오늘 쾌청하다. 빨리 일 마무리하고, 근처라도 놀러 가야겠다”고 말했다.

그러자 B씨는 “대리님 어제 술 드셨냐”고 물었다. 이에 A씨가 무슨 말이냐고 묻자, B씨는 “쾌청하시다길래 술 드셨다는 줄 알았다. 술 마신 다음 날 숙취 없으면 쾌청한 것 아니냐”고 답했다.

이에 A씨는 “유쾌하다, 상쾌하다는 말 들어봤냐. 거기 들어가는 ‘쾌(快)’가 한자인데, 쾌청하다 할 때도 똑같이 쓰인다. ‘청(靑)’은 청천벽력 할 때 쓰는 청이다. 둘이 합쳐 쾌청이고, 날씨가 상쾌하게 맑은 것을 뜻한다”고 설명했다.

그는 이어 “제가 너무 가르치려고 했던 것 같다. 기분 나빴다면 미안하다”고 사과까지 했다고 한다.

그런데, 신입사원 B씨는 알겠다는 듯이 고개를 끄덕이더니 “저기 대리님. 아까 한자로 막 설명해 주시지 않았냐. 혹시 대리님 조선족이시냐. 한자를 엄청 잘 아신다”고 되물었다고 한다.

A씨는 “저희 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 저 전부 한국 사람”이라며 “면전에 조선족이냐는 소리를 들어서 표정 안좋은 게 티 났는지 나중에 ‘조선족이냐고 해서 기분 나쁘셨다면 미안하다’고 메시지 하더라. 쾌청이 그렇게 어려운 단어냐”고 토로했다.

한편, 젊은 세대들의 문해력 논란은 어제오늘 일이 아니다.

대표적으로 오늘을 의미하는 ‘금일’을 금요일로 착각하거나, 3일을 뜻하는 순우리말 ‘사흘’을 숫자 4로 오해하고, 마음 깊이 사과한다는 의미의 ‘심심한 사과’를 ‘지루한 사과’라는 의미로 해석하는 등의 사례가 화제가 된 바 있다.