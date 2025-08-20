연결대상 종속회사 634곳으로 줄어 주요 종속회사도 200개 밑으로 ↓ 상반기 말 매각예정자산 1.8조로

SK그룹이 군살빼기에 집중하며 계열사 구조조정과 자산 매각을 이어가고 있다. 올해 상반기 동안만 연결 종속회사 44곳을 정리한 데 이어, 추진 중인 매각 건에 속도를 내며 매각예정 자산 규모도 크게 줄었다. 그룹 차원의 굵직한 자산 재조정(리밸런싱)에 따른 몸집 줄이기가 이어지는 모습이다.

20일 SK㈜의 반기보고서에 따르면 연결대상 종속회사는 지난해 말 649곳에서 올 상반기 말 634곳으로 15곳 줄었다. 신규 설립(29곳)이 있었지만 매각·청산·합병·지배력 상실 등으로 44곳이 제외됐다. 구체적 변동 사유를 보면 15곳이 매각됐고, 2곳이 일부 매각됐다. 이어 청산 10곳, 합병 4곳, 지배력 상실 13곳 등이었다. 이에 따라 주요 종속회사(자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상) 수도 200개에서 193개로 감소했다.

종속회사 정리에 더해 자산 매각을 통한 재무구조 개선도 병행했다. 상반기 말 기준 매각예정자산 규모는 1조7958억원으로, 전기 말(3조923억원)에서 절반 가까이 줄었다. 이는 원매자가 확정된 자산과 그룹이 매각을 결정한 자산 등을 합한 수치다. ION 클린 에너지, SK스페셜티 일부 지분, SK파워텍 지분 등의 매각을 상반기 중 완료했다.

6월 말 기준 매각예정자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 건 빈그룹 지분(5753억원)이었다. 또 베트남 제약사 이멕스 지분 2870억원, SK머티리얼즈그룹포틴 지분 2330억원, 베트남 마산그룹 지분 1701억원 등도 매각예정자산으로 분류됐다. 중국사업부문과 반도체소재사업부문, 가전사업부문에서는 각각 629억원, 31억원, 33억원이 매각예정 자산에 포함됐다.

SK는 2023년 말부터 그룹 차원에서 자산 재조정(리밸런싱)을 진행해 왔다. 인공지능(AI)과 반도체, 에너지, 배터리 등 미래 핵심 사업에 역량을 집중하기 위해 비핵심 계열사와 투자 지분을 과감히 정리하고 있는 것이다.

리밸런싱의 하이라이트는 핵심 자회사 SK이노베이션이다. SK이노베이션은 지난해 11월 SK E&S를 합병하며 에너지 밸류체인을 통합했다. 올해 7월에는 기매각했던 윤활유 자회사 SK엔무브 지분을 전부 재매입했다. 이후 SK이노베이션은 지난달 말 이사회를 열고 전기차 배터리 자회사 SK온이 SK엔무브를 흡수하는 안건을 의결했다. 이에 그룹 차원의 굵직한 리밸런싱은 일단락됐으며, 성장 전략 구체화에 속도를 낼 전망이다.

이외에 SK는 유동성 확보를 위해 핵심 캐시카우인 SK스페셜티를 매각했으며 SK실트론 매각도 추진 중이다. 반도체 종합 서비스 기업으로 방향을 튼 SK에코플랜트는 환경자회사를 글로벌 사모투자펀드(PEF) KKR에 매각한다. 내년 상장을 앞둔 SK에코플랜트는 재무구조 개선이 필요한 상황이다. SK에코플랜트는 해상풍력 및 특수선 사업을 영위하는 SK오션플랜트도 매각을 추진 중이다.

