개인 3명, 단체 3개소 …道 사회복지 분야 가장 권위 있는 상

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 20일 ‘제14회 강원특별자치도 사회공헌장’ 수상자를 최종 선정했다고 밝혔다.

‘강원특별자치도 사회공헌장’은 도내 사회복지 분야의 가장 권위 있는 상으로, 2012년 제정 이후 매년 기부문화 확산과 사회공헌에 앞장선 개인과 단체를 선정해 ‘희망나눔’, ‘사랑나눔’, ‘행복나눔’ 이렇게 3개 부문으로 시상해 왔다. 올해로 14회를 맞이했다.

올해 공모에는 도내 사회복지시설 및 기관·단체장 추천을 통해 총 13건의 후보(개인·단체)가 접수되었으며, 현지 실사를 거쳐 지난 8월 12일 열린 ‘강원특별자치도 사회보장위원회’에서 개인 3명, 단체 3개소를 최종 수상자로 결정했다.

수상자는 ▷희망나눔 부문 : 개인 지형근(서울), 단체 홍천한우사랑말유통 영농조합법인(대표 나종구) ▷사랑나눔 부문 : 개인 최철순(평창), 단체 강릉관광개발공사(사장 강희문) ▷행복나눔 부문 : 개인 고형숙(속초), 단체 ㈜경동(대표 성유경)이다.

수상자에게는 도지사 표창패가 수여되며, 9월 30일 춘천시 호반체육관에서 열리는 ‘제24회 강원특별자치도 사회복지대회’에서 시상할 예정이다.

도 관계자는 “지역사회를 위해 묵묵히 헌신하며 기부와 봉사 문화를 확산시킨 수상자와 후보자들께 깊은 감사를 드린다”며, “이번 수상을 계기로 도내 나눔과 배려의 가치가 더욱 확산되기를 기대한다”고 밝혔다.