한성숙 중기 장관, 재창업 정책 투어 성실기업인 재기 지원 정책자금 확대 재창업·재도전 활성화 방안 연내 발표

한성숙 중소벤처기업부 장관이 재창업 도전의 걸림돌로 지적되는 ‘벤처투자 연대책임 금지제도’의 개선을 약속했다.

한 장관은 20일 대전 유성구 대전스타트업파크에서 재창업 기업, 재창업 지원기관, 학계 전문가를 만나 업계의 현장 애로와 정책 건의를 청취하고 소통하는 자리에서 이같이 밝혔다.

이날 정책현장투어에는 재창업 초기 및 성장기업, 투자유치 유망기업들과 지원기관, 학계 전문가들이 자리했다. 이들은 한 장관과 함께 투자 등 금융지원 확대를 통한 재창업가 자금 애로 해소 방안을 비롯해 ▷재창업가 스케일업을 위한 정책연계 방안 ▷시니어 창업가 등을 위한 재창업 정책 접근성 향상 ▷재창업 긍정 문화 확산 등을 위한 방안에 대해 논의했다.

한 장관은 이 자리에서 “재도전하는 기업들을 위한 자금조달과 재기에 대한 두려움을 해소하는 정책을 추진하겠다”고 말했다.

우선 폐업 이력이 있으나 재기 의지가 높은 성실경영 기업인을 대상으로한 정책자금을 확대한다. 폐업 원인 분석과 심리치료, 사업화까지 종합적으로 제공하는 패키지 지원을 강화하기로 했다.

기존 재기·재도약 펀드는 ‘재도전 펀드’로 개편하고 조성규모를 확대할 방침이다.

한 장관은 이어 “과도한 벤처투자 연대책임이 스타트업의 족쇄가 되거나 다시 도전하는 의지를 꺾지 않도록 금융위와 적극 협의해 제도개선을 추진해나가겠다”며 “우리 경제의 화두인 ‘모두가 잘사는 진짜성장 시대’를 실현하는 데 있어, 재창업 기업도 핵심 주역이 될 수 있도록 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 강조했다.

한편 중기부는 이날 정책현장투어에서 제안된 건의를 정책화해, 하반기에 마련할 예정인 ‘재창업·재도전 활성화 방안’과 ‘글로벌 벤처 4대 강국 종합대책’에 반영할 계획이다.

유재훈 기자