[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 고령군은 기정예산 보다 298억원(6.04%) 증가한 5229억원 규모의 2025년 제2회 추가경정예산안을 편성해 군의회에 제출했다고 20일 밝혔다.

이번 추경은 불요불급하거나 시급성이 낮은 사업을 과감히 정리하고 확보된 재원을 민생경제 회복, 저출생 위기 극복, 각종 재난예방 및 복구, 주민 편익 증진 등 주민 생활 안정에 중점을 두고 예산을 편성했다.

주요 사업예산으로 민생회복 소비쿠폰 97억원, 지역사랑상품권 발행지원 20억, 성산어울림센터 건립사업 10억원, 대가야휴문화 유수사업 10억원 , 다산면 청년복합귀농타운 조성사업 10억원, 청년농촌보금자리조성사업 10억원, 그린바이오 소재 산업화시설 구축 10억원 등이다.

이남철 고령군수는 “이번 추경은 단순한 예산 증액이 아니라 군민 생활과 직결된 민생 현안 해결에 필요한 재원을 담아낸 의미있는 과정”이라며 “앞으로도 군은 건전한 재정 운영을 바탕으로 군민의 삶의 질을 높이고 지역발전에 활력을 불어넣을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.