커피 등 음료 포장재에 친환경 백판지 적용

[헤럴드경제=강승연 기자] 남양유업이 산업통상자원부 산하 국가기술표준원(KATS)로부터 GR(Good Recycled) 인증을 받은 ‘멸균팩 재활용 백판지’를 제품 포장재에 도입했다고 19일 밝혔다.

이는 지난 5월 천안시와 제지 전문 업체 등 8개 기관∙단체와 체결한 ‘종이팩 회수∙재활용 순환체계 구축 업무협약(MOU)’에 따른 것이다. MOU에 따라 천안시는 관내 20만 세대 공동주택과 30여개 행정복지센터에 종이팩 수거함을 설치한다. 이를 통해 수거된 팩은 지정된 제지 전문 업체를 통해 고품질 재생지로 재탄생된다.

남양유업이 적용한 백판지는 재생지로 제작한 것이다. 전체 원료의 65% 이상이 재활용 소재다. 멸균팩 재활용 원료가 10% 이상 포함됐다. 특히 멸균팩은 펄프, 합성수지, 알루미늄 막으로 구성된 복합 소재다. 일반 우유팩과 달리 재활용이 까다롭다.

GR 인증은 정부가 재활용 제품의 품질과 환경성을 공식 보증하는 제도다. 국가기술표준원이 제품의 강도, 내구성, 재활용 원료 함량, 유해물질 저감 등 항목을 평가해 인증을 부여한다.

남양유업은 이번 백판지 활용과 더불어 교육, 지역 생태 등 전방위 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 확대하고 있다.

지난 5월 천안공장은 천안시와 함께 원성천과 승천천 환경 정화 활동을 펼쳤다. 4월 경주공장은 ‘2025 경주 생태계 교란 유해 외래어종 잡기 대회’에 동참해 토종 어류 보호에 기여했다. 세종공장과 나주공장도 멸종위기종 보호 및 서식지 정화 활동을 추진할 계획이다.

환경 인식 개선을 위한 교육도 활발하다. 초등학생 대상 ‘찾아가는 친환경 교실’은 참여 인원을 연 350명에서 1500명으로 확대했다. 보드게임 기반 분리배출 체험, 이론 콘텐츠 ‘지구수호대’ 리뉴얼 등 참여형 콘텐츠를 강화했다.

남양유업 관계자는 “GR 인증 포장재 도입은 제품을 넘어 포장까지 책임 있는 자원 순환을 실천하려는 노력의 일환”이라며 “앞으로도 일상에서 체감하는 방식으로 환경적 가치를 실천할 것”이라고 말했다.