국내 1위 오피스 브랜드 ‘패스트파이브’의 오피스 인테리어 전문 브랜드 ‘하이픈디자인(HYPHEN DESIGN)’이 오는 27일, 조직 경쟁력 강화를 원하는 핵심 리더들을 위한 무료 웨비나를 개최한다.

이번 웨비나는 지난 6월 진행된 첫 웨비나가 200명 신청, 72% 실제 참여율을 기록하며 뜨거운 호응을 얻은 데 이어 마련된 후속편이다. 당시 실무자들에게 실질적인 가이드를 제공하며 높은 만족도를 이끌어낸 만큼, 이번에는 리더들을 겨냥해 총무·경영지원 업무를 전략 자산으로 전환하는 데 초점을 맞췄다.

하이픈디자인은 사무실 인테리어와 기업 지출 관리가 단순한 비용 절감이 아니라 팀의 업무 역량과 조직 전체의 운영 효율성을 동시에 끌어올리는 핵심 전략임을 강조한다. 이를 위해 SaaS 기반 구매 관리 솔루션 ‘에어서플라이’를 운영하는 로랩스(Rawlabs)와 공동으로 웨비나를 진행해 전문성을 강화했다.

이번 웨비나는 각 분야의 전문가가 연사로 나서 이러한 전략을 구체적인 실행 방법론으로 풀어낼 예정이다. 먼저 패스트파이브 하이픈디자인팀 이경환 PM이 국내외 기업 사례를 바탕으로 성공적인 워크플레이스 전략 구축 방법과 RFP 작성법을 공개한다. 이어서 로랩스 강병웅 Lead가 실리콘밸리의 지출 관리 노하우를 공유할 예정이다.

하이픈디자인 관계자는 “정보가 부족했던 오피스 인테리어 시장에서 검증된 인사이트를 제공해 온 것처럼, 이번 웨비나에서도 리더들이 조직 운영 시스템을 한 단계 업그레이드할 실질적 해법을 얻길 바란다”며 “단 1시간의 참여로 팀과 조직 전체를 성장시킬 핵심 전략을 얻을 수 있을 것”이라고 밝혔다.

웨비나 참가 신청 및 자세한 내용은 하이픈디자인 및 이벤터스 홈페이지에서 확인할 수 있다.