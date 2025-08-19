[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구사이버대는 지난 16일 대구대 성산홀 강당에서 2024학년도 후기 학위수여식을 개최했다.

이날 행사에는 이근용 총장을 비롯해 전종국 부총장, 윤은경 대학원장, 대구대 이정호 부총장 등 내빈과 교수진이 참석했다.

무더운 날씨에도 많은 학생과 가족, 친지들이 참석했으며 대학은 참석자들을 위해 DCU카페를 운영했다.

학생들은 졸업과 입학의 기쁨을 나누며 시원한 음료를 즐겼고 포토존에서 기념사진을 남기며 특별한 추억을 만들었다.

학위수여식은 ▲축하공연 ▲내빈·총장 소개 ▲주요 보직자 소개 ▲학사보고 ▲학위증서 및 상장 수여 ▲총장 격려사 ▲내빈 축사 ▲재학생 송사 ▲졸업생 답사 순으로 진행됐다.

올해는 학사 학위를 취득한 424명을 비롯해 대학원 미술상담학과에서 석사 학위를 받은 35명 등 총 459명이 학위의 영예를 안았다.

이근용 대구사이버대 총장은 “오늘 졸업을 맞은 모든 졸업생들이 자랑스럽다”며 “사랑·빛·자유의 건학이념을 바탕으로 큰 뜻을 품은 인재로 사회 각 분야에서 역량을 발휘하기를 바란다”고 밝혔다.

대구대 이정호 부총장은 축사에서 “선도적인 교육 플랫폼과 최첨단 학습시스템을 갖춘 대구사이버대의 입학과 졸업을 자랑스럽게 여기길 바란다”며 “양교가 협력해 새로운 교육의 패러다임을 제시하는 데 앞장서겠다”고 말했다.

이번 학위수여식 및 입학식은 현장 참석이 어려운 학생들을 위해 유튜브 공식 채널 ‘대구사이버대학교TV’에서 실시간 생중계 돼 많은 학생과 가족들이 온라인으로도 함께했다.