31일까지 일상비일상의틈에서 AI 고민 상담·숏폼 제작 등 활용 9월말까지 ‘유독픽 AI’ 프로모션

LG유플러스는 국내 최초 인공지능(AI) 구독 서비스 ‘유독픽 AI’ 내 라이너·캔바 등을 직접 체험할 수 있는 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다.

팝업스토어는 이달 말까지 서울 강남구 소재 ‘일상비일상의틈’에서 운영된다. 방문자는 10여 종의 AI 서비스를 경험하고, 자신에게 필요한 AI 서비스를 추천받을 수 있다.

‘유독픽 AI’는 원하는 AI 서비스만 골라 할인받고, 매달 필요한 AI 서비스를 선택할 수 있는 구독형 상품이다. 통신사에 상관없이 누구나 가입할 수 있다. 대화형 검색 AI 3종 중 1종, 7종의 AI 서비스 중 1종 등 총 2종의 AI 서비스를 최소 월 9900원에 이용이 가능하다.

세부적으로 유독픽 AI 팝업스토어 1층에서는 200만개 이상의 템플릿으로 그래픽·콘텐츠 디자인이 가능한 ‘캔바’로 위시카드를 제작할 수 있다. 현장에 있는 모바일 기기로 사진 촬영 후, 위시카드 템플릿 6종 중 1종을 골라 원하는 문구나 레이아웃으로 바꾸는 게 가능하다. 1층에서 제작한 위시카드는 3층에서 출력할 수 있다. AI 검색 정확성 평가 글로벌 1위를 기록한 ‘라이너’와 검색 결과를 바로 시각화해 PPT를 자동으로 생성해 주는 ‘펠로’도 체험할 수 있다.

2층은 AI 추천 문제를 직접 풀어볼 수 있는 교육존과 커리어 고민 상담 및 영상 편집 기술을 체험할 수 있는 취업존으로 구성됐다. 교육존에서는 ▷수학대왕 ▷과학동아AiR ▷러니(국어) 등을 경험할 수 있다. 취업존에서는 ▷커리어 고민을 상담해 주는 ‘코멘토’ ▷AI로 숏폼 제작이 가능한 ‘키네마스터’ ▷AI로 영어 발음 분석 및 발표문을 작성해 주는 ‘플랭’ 등 이용이 가능하다.

LG유플러스는 유독픽 AI 가입 프로모션도 진행한다. 1층에서 캔바로 제작한 위시카드 뒷면의 QR코드로 유독 웹페이지에 방문하면, 라이너+캔바 조합을 3개월간 무료로 쓸 수 있다.

이현승 LG유플러스 구독·옴니플랫폼담당(상무)은 “AI 서비스가 일상 속 필수로 자리 잡았지만 구독하기 전 다양한 AI를 직접 체험해 보고, 비교하는 자리는 많지 않다”며 “유독픽 AI로 편리하고 차별화된 AI 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

고재우 기자