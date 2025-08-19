[헤럴드경제=강승연 기자] 호텔롯데는 지난 한 해의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 향후 지속가능경영 전략을 담은 ‘2024 지속가능성보고서’를 발간했다고 19일 밝혔다.

호텔롯데는 환경 분야에서 국내 모든 사업장의 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 완료하고 태양광·지열 등 재생에너지 활용 확대, 전기차 충전 인프라 확충, 노후 유틸리티 설비 교체 등을 통해 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 감축했다.

사회 분야에서는 임직원 역량 개발과 조직문화 개선을 주요 과제로 삼고 직무별 및 글로벌 역량 교육을 확대했다. 생애주기별 맞춤형 복지제도와 난임 치료 지원 등 가족 친화 정책을 통해 일·가정 양립도 지원했다.

지배구조와 관련해선 이사회 중심의 투명한 의사결정 체계를 강화하고 준법·윤리 문화를 내재화했다. 해외 사업장까지 확대된 컴플라이언스(준법감시) 체계를 기반으로 글로벌 경영 환경 변화에 적극 대응하며 책임경영을 실현한다는 방침이다.

호텔롯데는 기업의 중요 이슈를 지난해 8개에서 올해 6개로 조정했다.

올해 중요 이슈는 ▷기후변화 대응 및 온실가스 감축 ▷인권 존중 및 보호 ▷안전한 근무환경과 고객 시설 제공 ▷임직원 역량 개발 및 일하기 좋은 조직문화 ▷개인정보 보호 ▷준법·윤리경영 강화 등이다.

호텔롯데 관계자는 “‘지속 가능한 여정을 만들어간다’는 비전 아래 안정적인 사업 운영과 책임 있는 기업 시민의 역할을 이어가겠다”고 말했다.