글로벌 전 자산군에 투자 3000만원 이상 가입…계약기간 1년

[헤럴드경제=정윤희 기자] iM증권은 글로벌 주식 및 상장지수펀드(ETF) 투자로 시장 상황 영향 없이 절대 수익을 추구하는 ‘iM-프루츠 글로벌 올에셋 랩’을 판매한다고 19일 밝혔다.

‘iM-프루츠 글로벌 올에셋 랩’은 프루츠투자자문의 자문을 바탕으로 운용되는 일임형 상품이다. 글로벌 시장의 주식, 채권, 원자재 등 전 자산군에 투자한다. 전 세계의 거시경제 변화와 정책 환경, 지정학적 리스크 분석 등을 통해 투자 방향을 설정하며, 레버리지 ETF 및 공매도 등은 활용하지 않는다.

포트폴리오는 8~20개의 종목으로 압축해 구성한다. 종목당 비중은 5~15%로 유지하도록 해 단일 자산에 대한 과도한 집중을 방지하도록 한다. 글로벌 경기의 호황이 예상되는 경우 위험 자산의 투자 비중을 100%로 확대하며, 반대의 경우는 현금성 자산의 비중을 최대 40%까지 확대한다.

리스크관리를 위해 투자 전 단계에서 리스크 요인에 대해 정량적으로 검토하고 있으며 예측할 수 있는 수익의 창출과 리스크 방어를 동시에 추구한다. 거시경제 기반의 리스크 시나리오 분석과 포트폴리오의 스트레스 테스트, 사후 점검 등 전 주기에 걸쳐 리스크 대응 체계도 구축하고 있다.

환 오픈 전략 활용에 따라 환율 변동에 따른 추가 수익 창출 기대도 가능하다.

‘iM-프루츠 글로벌 올에셋 랩’은 3000만 원 이상 가입할 수 있다. 계약 기간은 1년으로, 계약 만기 시 1년 단위로 계약 연장이 가능하다. 중도해지도 가능하나 1년 이내 해지 시에는 해지 수수료가 발행한다.

iM증권 관계자는 “안정적인 수익을 추구하기 위해서는 글로벌 경기 환경 변화에 대해 적절하게 대응하는 것은 필수적인 요소”라며 “글로벌 매크로 전략을 바탕으로 다양한 자산에 유연하게 투자하고 있는 ‘iM-프루츠 글로벌 올에셋 랩’은 불확실성이 높아지고 있는 시기에 유용하게 활용할 수 있는 상품”이라고 말했다.