[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 李대통령, 교육 최교진·여가부 원민경 후보자 지명

-금융위원장 후보자에 이억원 전 기재차관 지명

-국가교육위원장에 차정인 교수 내정

-공정거래위원장 후보자에 주병기 서울대 교수

-농어업농어촌특별위원장에 김호 단국대 교수 위촉

-금융감독원장에 이찬진 변호사 지명


