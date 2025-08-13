7월말 이후 판매량 30% 급증 오후 8~9시 저녁시간에 집중

이탈리아 정통 커피 브랜드 파스쿠찌는 최근 폭염으로 인해 젤라또 판매량이 급증했다.

13일 파스쿠찌에 따르면 연일 폭염경보가 발효된 7월 27일부터 8월 2일까지 젤라또 판매량은 전주 대비 약 30% 증가했다. 최고 기온 36.2도를 기록한 2일은 일일 판매량이 약 5000개에 달했다. 최근 한 달간 가장 많은 수치다.

젤라또가 가장 많이 팔린 시간대는 오후 8~9시로 저녁 시간에 집중된 것으로 나타났다. 파스쿠찌는 폭염이 연일 이어지며 차가운 디저트 수요가 늘고, 젤라또로 열대야를 극복하려는 소비자들이 많았던 것으로 분석했다.

조사 기간에 소비자가 가장 많이 선택한 젤라또 맛은 ‘딸기 젤라또’, ‘요거트 젤라또’, ‘피스타치오 젤라또’, ‘체리크림 젤라또’, ‘티라미수 젤라또’ 순이었다.

파스쿠찌는 이런 수요에 힘입어 ‘블루베리 치즈 젤라또’를 새롭게 출시했다. 파스쿠찌는 정통 이탈리아 원료와 기술을 활용해 현지의 맛을 구현한 젤라또를 신제품 포함 총 13종을 운영하고 있다. 강승연 기자