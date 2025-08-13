[헤럴드경제=신주희 기자] KCGI자산운용은 자사 주니어펀드 가입 고객 초청 행사를 진행했다고 13일 밝혔다.

KCGI자산운용은 지난 9일 여의도 국제금융센터(IFC) 소재 KCGI자산운용 본사에서 주니어펀드에 가입한 초등학생 30명과 학부모 등 약 60여명을 상대로 금융 교육과 퀴즈 맞추기, 도예작품 만들기 체험을 진행했다.

회사는 펀드 설립 이래 주니어펀드 가입고객을 대상으로 다양한 프로그램을 진행해왔으며 2023년부터는 어린이날, 여름방학, 겨울방학, 크리스마스 시기에 가입자와 부모를 초대해 금융교육 및 체험이벤트 등을 진행해 오고 있다.

아울러 KCGI자산운용은 2023년부터 자사에 주니어펀드 계좌를 개설하고 일정 요건을 갖춘 경우 증여 신고 무료 대행 서비스를 제공하고 있다. 부모가 아이에게 무상으로 재산을 이전하면 증여에 대한 세금 이슈가 발생할 수 있는데 이러한 문제를 사전에 상담하고 증여 신고를 무료로 대행해 줌으로써 부모와 자녀가 투자에 집중할 수 있도록 지원하기 위해서다.

KCGI주니어펀드는 20세 이하만 가입이 가능한 펀드로, 글로벌과 국내 주식 및 주식형펀드에 분산 투자한다. 투자를 통해 자녀의 미래자금 마련과 경제적 자립을 돕기 위한 취지로 운용되고 있으며 12일 기준 수탁고는 순자산 기준 1395억원으로 어린이펀드 가운데 두번째로 큰 펀드로 성장했다.