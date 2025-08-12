[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국민 중심의 공공서비스 혁신과 국민 체감형 적극 행정 실천을 유도하기 위해 ‘2025년 적극 행정 우수사례 경진대회’를 추진해 7건의 사례를 선정했다.

12일 한국수목원정원관리원에 따르면 직원들이 창출한 주요성과에 대해 서면심사, 국민투표, 위원회 대면 심사를 거쳐 성과우수 6건, 모범실패 1건으로 총 7건의 사례가 선정됐다.

특히, 2차 심사에서는 권익위의 ‘국민생각함’을 통한 국민 참여투표를 통해 기관의 우수사례에 대한 국민의 공감도와 선호도를 적극 반영했다.

최우수상은 국립백두대간수목원 교육운영실에서 추진한 ‘자연에서 더 회복하고 쉬다, 더-쉼(休)프로젝트 : 산불 피해민·산불 대응관계자·의료취약지역 임산부 대상 자연 기반 심리회복 프로그램’이 수상했다.

심상택 이사장은 “이번 경진대회를 통해 국민 입장에서 체감할 수 있는 적극행정 사례를 널리 발굴하고, 실패를 두려워하지 않는 도전적 업무문화가 자리 잡기를 기대한다”라며, “최종 수상작은 대내외 홍보뿐만 아니라 적극행정 사례집 제작 등 후속 활동도 함께 추진할 예정”이라고 밝혔다.