롯데카드는 지난달 29일 ‘2025 레드닷 디자인 어워드’에서 디지로카앱으로 본상을 수상(사진)했다고 12일 밝혔다.

독일에서 열리는 레드닷 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상 중 하나다. 롯데카드는 디지로카앱으로 브랜드&커뮤니케이션 디자인 부문 내 애플리케이션 카테고리에서 본상을 수상했다. 정호원 기자


