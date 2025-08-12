‘우리WON 포트폴리오’ 통해 고객 맞춤형 자산 배분·관리 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 고객의 투자 목표와 성향에 따라 자산을 효율적으로 배분하고 관리해 주는 종합 포트폴리오 서비스 ‘우리WON 포트폴리오’를 선보인다고 12일 밝혔다.

우리WON 포트폴리오는 고객 맞춤형으로 펀드, 예금, 적금 등의 자산을 배분하고 관리하는 종합 포트폴리오 서비스로 ▷목표달성 ▷하이브리드 ▷DIY(직접 설계) ▷전문가 ▷로보 등 5가지 포트폴리오를 제공한다.

먼저 목표달성 포트폴리오는 고객 목표에 맞춰 투자 기간·금액을 설정해 펀드와 적금을 함께 운용하며, 하이브리드는 금융전문가 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드를 예·적금과 함께 관리한다.

DIY는 고객이 직접 선택한 펀드로 포트폴리오를 구성하고, 전문가는 금융전문가가 시장 상황과 성향을 반영해 3개의 맞춤 펀드를 제안한다. 로보는 인공지능(AI) 로보어드바이저로 자산배분과 리밸런싱을 간편하게 지원한다.

특히 목표달성과 하이브리드의 경우 우리은행에서 자체 개발한 알고리즘 기반의 생성형 AI 기술을 적용해 전문가 수준의 정교한 자산관리를 제공한다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 고객의 안정적인 자산관리를 위해 AI기술과 전문성을 결합한 종합 자산관리 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.