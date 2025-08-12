[헤럴드경제=김성훈 기자] 일본군 위안부 피해자 후원금을 횡령하는 등의 범죄로 징역형을 확정받은 윤미향 전 의원이 이번 광복절 특별사면 대상에 포함된 것에 대해, 개혁신당 천하람 원내대표는 “어린이날에 조두순을 사면하자는 말과 뭐가 다르냐”고 비판했다.

천 원내대표는 11일 유튜브 채널 ‘정치를 부탁해’에 출연해 “광복절에 위안부 할머니들 돈을 유용한 인물을 사면한다는 것은 국민 정서와 동떨어진 판단”이라며 이같이 말했다.

윤 전 의원은 한국정신대문제대책협의회(정대협) 후원금을 횡령한 혐의 등으로 기소돼 지난해 11월 대법원에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 확정됐다. 확정 판결에도 윤 전 의원은 지난 8일 SNS에 “억지 판결로 1심 무죄를 2심에서 유죄로 뒤집었다”라고 하는 등 범행을 부인하고 있다.

천 원내대표는 또 조국 전 조국혁신당 대표가 사면된 것에 대해서도 “조국혁신당이 대선 당시 후보를 내지 않고 이재명 후보를 지원한 대가처럼 보일 수밖에 없다”며 “완전한 대가 관계로 비칠 수 있다”고 비판했다.

이준석 개혁신당 대표 역시 11일 오후 국회도서관에서 열린 개혁신당 연찬회에서 “조국 전 대표는 대통령 선거에 조국혁신당에서 후보를 내지 않은 것과 관련해 사실상 거래 아니냐는 의심을 받을 수 있다”고 했다. 또 “8·15광복절 특사로 볼 때 윤 전 의원의 사면은 적절치 않아 보이는데 운동권의 압박이 있어 청구서를 받아들인 거 아니냐”고도 했다. 그러면서 “이재명 대통령께서 오늘 여론조사 결과를 보고 놀라셨을 법도 한데 이렇게 할 수 밖에 없는 어딘가에 쫓기고 계시는 게 아닌가 한다”고 말했다.

김영임 개혁신당 대변인은 11일 논평에서 “취임 후 처음으로 지지율이 50%대로 떨어진 날, 이 대통령은 범죄자들에게 면죄부를 안겼다”며 “사과도 반성도 없는 자를 풀어주는 사면은 국민통합이 아니라 국민우롱”이라고 비판했다.