[헤럴드경제=나은정 기자] 10대 아르바이트생들이 사장 몰래 할인 행사를 진행하며 수천만원을 가로챈 사건이 발생했다.

JTBC ‘사건반장’은 지난 11일 수제 초콜릿 가게를 운영 중인 업주 A씨의 사연을 보도했다.

전국에 5개 매장을 둘 정도로 사업이 잘되던 A씨는 지난해 경북 경주에 새로 오픈한 한 매장의 매출이 급락하자 폐업을 고민하게 됐다. 매출은 지난 2월 기준 월 4000만 원에서 지난달 1000만 원대로 떨어졌다.

처음엔 불경기 탓이라고 생각했던 그는 한 손님으로부터 ‘할인행사가 끝났느냐’는 문의를 받고 이상함을 느꼈다. 손님은 “계좌이체로 결제하면 2000원 할인해 줬는데, 지금은 그 할인 행사를 안 하는 것이냐”고 물은 것이다. A씨는 그런 할인 행사를 한 적이 없었다.

A씨는 “계좌이체나 현금 결제 시 할인은 없고, 영수증 리뷰 작성 시 1000원 할인만 있다”고 설명했지만, 손님은 “아니다, 계좌이체로 2000원 할인받았다”며 이체 내역을 보여줬다.

돈을 이체받은 계좌의 예금주는 다름아닌 알바생이었다. 알고 보니 해당 지점에서 근무하던 10대 아르바이트생 2명이 근무할 때마다 ‘계좌이체 시 2000원 할인’이라는 자체 행사를 만들어 손님들에게 안내했고, 그 돈을 자신의 개인 계좌로 받았던 것이다.

이들이 행사 안내판으로 계좌이체를 유도하는 모습은 매장 CCTV에 고스란히 찍혔다. A씨는 현장 증거를 확보하기 위해 지인에게 손님인 척 방문해 달라고까지 부탁했고, 현장에서 범행 장면을 증거로 잡을 수 있었다.

A씨의 추궁을 받은 아르바이트생들은 잘못을 인정했다. 빼돌린 돈은 쇼핑과 배달 음식 등에 쓴 것으로 전해졌다.

A씨는 “이달 초 새로운 아르바이트생들이 일하고 있는데, 열흘 만에 기존 한 달 치 매출을 회복했다”며 피해 금액은 약 5000만 원 상당에 이른다고 추정했다. 다만, A씨는 이들의 부모로부터 사과와 변제를 받았고, 청소년이라는 점을 고려해 경찰 신고는 하지 않았다고 한다.

A씨는 “믿고 고용했는데 배신감이 너무 크다”며 “다른 자영업자들도 경각심을 가지길 바란다”고 했다.