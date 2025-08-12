6~7월 주류매직픽업 서비스 분석 결과

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러는 최근 두달간(6~7월) 온라인 ‘주류매직픽업’ 서비스 데이터를 분석한 결과 화이트와인 매출이 전년 동기 대비 72% 성장하며 위스키를 압도했다고 12일 밝혔다.

이 기간 화이트와인 판매량은 52% 늘었고, 구매고객 수는 38% 증가했다. 화이트와인 첫 구매 고객도 30% 늘어났다.

이런 흐름을 주도하는 것은 2030세대다. 분석 기간 연령대별 화이트와인 매출 신장률은 20대가 69%, 30대가 82%를 기록했다. 레드와인에 비해 각각 42%포인트, 52%포인트 높았다.

2030세대는 온라인 주문을 선호하는 것도 특징이다. 홈플러스 화이트와인 전체 매출에서 2030세대 비중은 32%였으나, 주류매직픽업 화이트와인 매출 내 비중은 36%로 4%포인트 더 높았다.

홈플러스는 2030세대가 온라인 주류 주문을 선호하는 이유로 가격 확인 편의를 꼽았다. 온라인에서 꼼꼼히 주류 가격을 비교, 결제 후 오프라인에서 간편하게 픽업한다는 설명이다.

게다가 화이트와인은 상대적으로 가성비(가격 대비 품질)가 좋다. 주류매직픽업에서 화이트와인을 2030세대 판매수량순으로 나열했을 때, 상위 10개 중 8개가 2만원대 이하 상품이었다.

2030세대 화이트와인 인기 상품은 ‘베비치 블랙 말보로 소비뇽블랑(행사가 1만8900원)’, ‘그로브밀 소비뇽블랑(행사가 2만900원)’ 등이었다. 홈플러스 와인 판매량 10년 연속(2015~2024년) 1위를 기록한 초가성비 와인 시리즈 신상품 ‘빈야드 샤도네이(4990원)’도 판매수량이 134% 늘었다.

조혜영 홈플러스 온라인마케팅본부장(이사)은 “폭염과 고물가가 이어지면서 젊은 세대를 중심으로 청량하고 가성비 높은 화이트와인의 온라인 주문이 급등하고 있다”고 말했다.

한편 홈플러스는 주류매직픽업에서 오는 13일까지 와인 8만원 이상 결제 시 10% 할인해 주는 카드할인 쿠폰을 지급한다. 광복절 연휴 기간에도 와인 행사를 진행할 계획이다.