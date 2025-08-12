‘신촌다움’ 회복을 위한 토대 마련..상권 활력 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 신촌 상권 활성화를 위해 ‘2025년 동네상권발전소 지원사업’을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

앞서 구는 올해 4월 중소벤처기업부의 이 사업 공모에서 서울시 자치구 가운데 유일하게 선정됐으며 이를 토대로 ㈜모라비안앤코 및 신촌이대상가번영회와 컨소시엄을 구성해 올해 11월 말까지 4개 사업을 추진한다.

구체적으로는 ▲신촌 지역 자율상권구역 지정을 위한 동네상권 거버넌스 구축 ▲상권 활성화 전략 수립 기초 조사인 로컬 아카이빙 ▲신촌다움을 기반으로 한 상권 활성화 5개년 전략 수립 ▲지속적인 상권 활성화를 위한 상생기금 조성 등이다.

특히 ‘상생기금 조성’은 타 지자체와 차별화된 사업으로 신촌 지역의 ‘로컬브랜드 상권 강화사업’과 연계해 진행한다.

이를 통해 ‘소비자와 상권을 연결하는 멤버십 프로모션’ ‘매출 증대’ ‘상권기금 적립’ ‘상권 활성화’의 선순환 모델을 안착시킨다는 목표다.

이 사업 종료 후에도 상권 활성화 프로젝트를 자체 추진할 수 있는 기반이 강화돼 지속 가능한 신촌 상권 생태계 조성에 중요한 전기가 될 전망이다.

이성헌 서대문구청장은 “신촌 로컬브랜드 상권 강화사업으로 발굴·구축한 다양한 콘텐츠가 이번 동네상권발전소 사업으로 더욱 확장돼 신촌 지역 활성화에 많은 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.