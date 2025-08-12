[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크는 도민들의 창의적인 생각을 정책으로 실현하기 위해 오는 24일까지 경북도민 대상 ‘2025년 저출생 극복 정책제안 공모전’을 개최한다고 12일 밝혔다.

공모 분야는 만남주선, 행복출산, 완전돌봄, 안심주거, 일·생활 균형, 양성평등 등이다.

저출생 문제 해결과 관련된 분야의 아이디어를 제안할 수 있다.

접수된 제안에 대해서는 심사를 통해 대상, 최우수상, 우수상, 장려상 등의 수상작을 선정 시상하는 한편 경북도 정책에 반영할 수 있도록 적극 추진할 계획이다.

참여 방법 등 자세한 사항은 경북도 및 경북테크노파크 누리집에 게시된 안내문을 통해 확인할 수 있으며 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “이번 공모전은 정책 수요자인 도민들의 목소리를 생생하게 들을 수 있을 것”이라며 “저출생 극복 정책에 관심이 있는 도민들의 창의적인 정책 아이디어와 많은 참여를 바란다”고 말했다.