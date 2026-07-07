[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주과학기술원은 기존 정보컴퓨팅대학을 확대·개편한 AI대학(학장 김종원)을 공식 출범하고, 국가 AI·반도체 전략을 뒷받침할 세계 수준의 AI·반도체 융합 인재 양성에 본격 나섰다고 7일 밝혔다.

GIST는 AI대학 출범을 통해 이러한 국가 전략에 발맞춰 AI·반도체 분야 고급 인재를 안정적으로 양성·공급하는 핵심 거점 역할을 수행할 계획이다.

GIST AI대학은 기존 정보컴퓨팅대학을 기반으로 확대 개편된 조직으로, 출범과 동시에 재적생 990명(학사 472명, 대학원 518명) 규모의 교육·연구 플랫폼을 갖췄다. AI대학은 ▴AI학과 ▴AX학과 ▴전기전자컴퓨터공학과 ▴반도체공학과 ▴AI정책전략대학원으로 구성되며, 학부부터 석·박사 과정까지 이어지는 교육체계를 운영한다.

앞으로 GIST는 AI영재학교와 연계한 조기 인재 발굴, 학부-대학원 연계 교육, 산업 맞춤형 교육과정을 통해 AI 인재양성 파이프라인을 더욱 고도화할 계획이다.

또한 2027학년도부터 학사과정 모집정원을 전년 대비 100명 늘린 총 330명 내외로 확대해 AI·반도체·바이오 등 첨단 분야 인재 양성을 한층 강화할 예정이다. 글로벌 산학협력과 첨단 연구 인프라를 연계해 AI반도체와 산업 AX 분야 교육을 지속적으로 확대하고, 국가 AI·반도체 전략을 뒷받침하는 대한민국 대표 AI·반도체 융합 인재양성 허브로 발전해 나갈 예정이다.

임기철 GIST 총장은 “AI대학은 단순히 새로운 단과대학을 하나 만든 것이 아니라, 국가 AI·반도체 전략과 산업계의 수요에 선제적으로 대응하기 위한 교육혁신의 출발점”이라며, “AX 인재를 양성하고, 대한민국 AI·반도체 생태계를 뒷받침하는 핵심 교육·연구 거점으로 자리매김하겠다”고 말했다.