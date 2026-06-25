[헤럴드경제=박연수 기자] 코스피 상장사 한양증권은 25일 공시를 통해 장외파생상품업 등 신사업 추진을 위해 500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

유상증자 대상은 최대 주주인 KCGI제2호사모투자합자회사(KCGI PEF)다. KCGI PEF는 기준 가격 1만8605원 대비 12.9% 할증된 주당 2만1000원에 238만952주(보통주)를 인수한다. 이번 발행 신주는 예탁일로부터 1년간 의무보호예수돼 매각이 제한된다.

이번 증자는 할증 발행으로 진행된다. 기존 주주들의 지분가치 희석을 최소화하고 대주주로서의 책임경영 의지를 보여주기 위한 결정이라는 것이 한양증권의 설명이다.

한양증권은 증자에 대해 “신규사업 진출에 따른 자본 확충 및 재무건전성 강화를 위한 투자 의향”이라며 “충분한 자금력을 바탕으로 한 안정적인 대금 납입능력을 고려하였다”고 설명했다.

기존 주주환원 정책도 이어간다. 지난 3월 26일 밸류업 공시를 통해 제시한 주주환원 정책인 ‘배당 성향 30% 이상 유지’(보통주 주당 최소 1600원 배당)도 지속 추진할 방침이다.

한양증권 관계자는 “이번 자본 확충을 계기로 신사업 경쟁력을 강화하고, 2030년 자기자본 1조원 달성을 목표로 강한 중형 증권사로 도약하겠다”고 말했다.