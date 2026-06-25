10월 9일 세종중앙공원 일원 개최 10.9㎞, 5.15㎞ 2개 코스로 운영

[헤럴드경제=박상현 기자] 헤럴드미디어그룹과 세종특별자치시가 한글날 제정 100주년을 기념해 여는 ‘2026 한글런’ 참가자를 오는 7월 1일부터 선착순 모집한다.

올해로 3회째를 맞는 한글런은 한글날인 10월 9일 오전 세종중앙공원 일원에서 열린다. 한글문화도시 세종을 대표하는 문화·체육·관광 프로그램으로, 참가자들은 세종중앙공원 도시축제마당을 출발해 세종 도심 일대를 달리게 된다.

코스는 지난해와 같이 한글날을 상징하는 10.9㎞와 세종대왕 나신 날을 기념하는 5.15㎞로 구성됐다. 참가자 전원에게는 한글날 100주년을 기념한 한글런 노스페이스 티셔츠 등 한글 관련 기념품이 제공된다.

특히 올해 한글런은 훈민정음 언해본에 등장하는 옛 어휘 ‘ᄉᆞᄆᆞᆾ다(사맛다)’를 주제로 한글 사랑의 의미를 확장한다. ‘사무치다’, ‘꿰뚫다’는 뜻을 오늘날의 시선으로 재해석했다. 마음과 마음이 서로 통하고 이어진다는 의미를 담아, 달리기를 통해 한글의 연결성과 공감의 가치를 전한다는 취지다.

한글런은 지난해 1만여 명이 참가하고, 참가자 중 70%가 외지인으로 집계되는 등 세종을 찾는 대표 K-콘텐츠형 행사로 자리 잡았다. 올해는 2026 세종한글축제와도 연계해 참가자들이 마라톤 외에도 다양한 축제 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 운영될 예정이다.

참가 신청은 한글날로부터 100일 전인 7월 1일부터 공식 누리집을 통해 가능하다. 자세한 내용은 한글런 공식 인스타그램 또는 운영 사무국을 통해 확인할 수 있다.

유민상 세종시 한글문화도시과장은 “올해는 한글날이 제정된 지 100주년이 되는 뜻깊은 해”라며 “2026 한글런을 통해 한글의 문화적 가치를 널리 확산해 나가겠다”고 말했다.