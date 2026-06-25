[헤럴드경제=이원율 기자]홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀이 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 ‘충격패’를 한 가운데, 생애 첫 월드컵 무대를 밟은 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 “제 실수”라며 아쉬움을 표했다.

옌스 카스트로프는 경기가 끝난 후 공동취재지역에서 취재진과 만나 “월드컵 데뷔전을 치른 것은 기쁘지만, 불행하게도 팀은 0-1로 패배했다”며 “정말 아쉽다”고 했다고 연합뉴스는 전했다.

카스트로프는 “아쉬운 결과지만 이제 다른 조 상황을 지켜봐야 한다”며 “그러고 나서 32강에 진출하게 되면 다음 경기에는 100% 집중할 것”이라고 했다.

홍 감독에게 어떤 지시를 받았느냐는 물음에는 “남아공이 포백 수비를 하기에 확실히 상대 마지막 수비라인에서 공격적으로 나서라고 했다”며 “크로스나 뒷공간 침투를 통해 적극적으로 움직이고자 했다. 그런 부분은 잘 이뤄졌지만, 아쉽게 우리가 골을 터뜨리지는 못했다. 외려 역습 상황에서 실점했다”고 했다.

그는 “그라운드에서 뛰는 것은 밖에서 보는 것과 크게 다르다”며 “밖에서 보면 모든 게 쉬워보이지만, 막상 그라운드에서는 높은 습도와 날씨 조건으로 스프린트를 하거나 공격적으로 활발하게 움직이기가 무척 힘들다”고도 했다.

그러면서 “실점 상황에서 상대가 슈팅을 할 때 제가 제때 다리를 좁히지 못했다”며 “결국 실점을 허용했다”고 헀다.

그는 “그것은 제 실수”라며 “하지만 경기장 위에서는 정말 매 순간이 조금씩 더 어렵다”고 했다.

홍명보호는 이번 경기에서 비기기만 해도 자력으로 조 2위 32강 진출을 확정할 수 있었다. 남아공은 경기 전 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위로 한국(24위)보다 36계단이 낮다.

‘캡틴’ 손흥민 벤치로 시작…결과적으로 악수

한국은 월드컵 무대에서 아프리카 팀을 5차례 만나 1승1무3패의 열세를 이어갔다. 2006년 독일 대회에서 토고와 맞붙어 2-1로 승리한 뒤 20년간 이기지 못했다. 비겨도 조 2위를 지키지만 반드시 승리하겠다고 한 홍 감독은 앞선 두 경기에서 득점하지 못한 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)을 벤치에 앉히는 초강수를 뒀지만, 전반부터 크게 밀리는 결과를 낳으며 결과적으로는 악수가 되고 말았다.

전반전을 졸전으로 마친 홍 감독은 후반 시작과 함께 황희찬, 백승호, 이태석을 벤치로 부르고 손흥민, 김진규, 옌스 카스트로프를 내보냈다.

이후 경기를 주도하는가 했지만, 후반 18분에 또 역습을 허용하더니 끝내 선제골을 허용하고 말았다. 체팡 모레미가 왼쪽에서 넘긴 땅볼 크로스를 12번 마세코가 왼발 슈팅으로 마무리해 한국 골망을 흔든 것이다.

한국은 계속해 상대 위험 지역을 공략하려고 했지만 결국 수비망을 뚫지는 못했다.

후반 48분에는 카스트로프의 크로스가 헤더를 시도한 박진섭의 머리에 맞지 않고 골대로 향하던 게 골키퍼에게 잡혔다. 그 결과 한국의 패배가 굳어지고 말았다.

같은 조 다른 경기에서는 멕시코가 후반 10분 마테오 차베스, 16분 훌리안 키뇨네스, 49분 알바로 피달고의 연속골로 체코에 3-0으로 승리했다.