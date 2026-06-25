대전과 부산, 울산 등 주요 지역을 중심으로 스터디카페 임차 창업 상담이 이어지고 있다. 과거에는 건물을 보유한 건물주 중심의 출점이 많았다면, 최근에는 임차 형태로 창업을 검토하는 사례도 증가하는 모습이다.

업계에서는 창업 방식의 다양화와 자기계발 시장 확대 등을 이러한 변화의 배경으로 보고 있다. 최근에는 본업과 병행할 수 있는 창업을 검토하는 직장인이 늘어나면서 운영 방식과 투자 규모 등을 고려한 상담도 함께 증가하는 추세다.

스터디카페는 학생뿐 아니라 취업 준비생, 직장인, 자격증 준비생 등 다양한 연령층이 이용하는 공간으로 자리 잡고 있다. 학습과 자기계발 수요가 지속되면서 관련 창업시장도 꾸준히 형성되고 있다는 분석이다.

운영 방식에도 변화가 나타나고 있다. 최근 스터디카페는 무인 운영 시스템을 기반으로 출입 관리와 좌석 운영, 결제 시스템 등을 자동화하는 사례가 늘고 있다.

업계에 따르면 이러한 운영 방식은 인력 운영 부담을 줄일 수 있는 점 등을 고려해 창업 검토 과정에서 함께 살펴보는 요소로 꼽힌다.

작심스터디카페도 이러한 시장 흐름에 맞춰 전국 단위 가맹 상담을 진행하고 있다. 회사 측은 대전과 부산, 울산 등 일부 지역에서 건물주뿐 아니라 임차 형태의 창업 상담도 이어지고 있으며, 상권 특성과 투자 규모 등을 고려한 출점 방안을 안내하고 있다고 밝혔다.

최근에는 소규모 상가를 활용한 매장부터 복합형 매장까지 입지와 투자 규모에 따라 다양한 형태의 출점이 이뤄지고 있다.

업계에서는 스터디카페가 학생 중심의 학습 공간에서 성인 자기계발과 업무 공간까지 활용 범위가 확대되면서 관련 창업시장도 변화하고 있는 것으로 보고 있다.