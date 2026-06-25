[헤럴드경제=윤창빈 기자] 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공 조별리그 3차전이 열린 25일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 대한민국이 1:0으로 패배하자 아쉬워하고 있다.
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입력 2026-06-25 12:27:42
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[헤럴드경제=윤창빈 기자] 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공 조별리그 3차전이 열린 25일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 대한민국이 1:0으로 패배하자 아쉬워하고 있다.
“물건 없었는데 금방 채워졌네요”…홈플 익스는 지금 [르포]
NS홈쇼핑이 지난 22일 홈플러스 익스프레스 사업 부문 인수대금을 완납하며 영업권을 확보한 이후 새 주인을 맞은 홈플러스 익스프레스는 본격적인 영업 정상화에 나섰다.
‘800평 대저택’ 노주현…세컨드하우스는 月400만원 초호화 서울 실버타운
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 노주현(79)이 서울 마곡의 초호화 실버타운에 세컨드하우스를 두고 있다는 사실이 알려졌다. 중견 여배우 김영란, 이경진, 안소영이 운영하는 유튜브 채널 ‘찐 여배우들’에는 24일 ‘노주현 선생님 거주 중인 초호화 실버타운 임장 다녀왔습니다. 월 XXX?! 트리플 초역세권 없는 게 없는 이곳!!! 함께 구경가보시죠 #마곡실버타운’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 김영란, 이경진, 안소영은 서울 마곡에 위치한 실버타운을 찾았다. 롯데건설이 공급한 VL르웨스트다. 지하철 5호선 마곡역과 9호선·공항철도 마곡나루역 사이에 있는 이곳은 의료 특구에 위치해 있어 의료 서비스 이용이 편리하고, 사우나·헬스장·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다. 관계자는 29평형에 대해 배우 노주현이 거주 중인 타입이라고 소개하며 “(노주현이) 가끔 온다. 세컨하우스로 쓴다”라고 했다. 29평형의 보증금 14억5000만~14억9000만 원 정도고, 식사 등을
[영상] 용인 기흥 194평 럭셔리 저택, ‘13억→4억’ 됐다 [부동산360]
최근 용인 집값이 무섭게 오르고 있는 가운데 전통적인 명품 타운하우스 단지가 위치한 ‘향린동산’ 단독주택 가격이 약 13억에서 4억원으로 떨어졌다고 해서 부동산360이 다녀왔다.
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