6.26~7.16 ‘지정공모’ ‘자유공모’ 나눠 진행 해양 산·학·연·관 협력…기업 인재 동반성장

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산과학기술고등교육진흥원이 다음달 16일까지 ‘해양 신산업 선도분야 발굴 및 육성 지원사업’ 2차 공모를 추진한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 부산을 글로벌 해양 선도도시로 도약시키려는 ‘신(新)해양수도’ 전략의 일환으로, 해양협력지구(클러스터) 등 산·학·연·관 협력을 강화해 해양분야 기업과 인재가 동반성장하는 산업생태계 구축을 목표로 한다.

이번 공모는 ‘부산형 해양신산업 선도전략 수립 정책연구’를 바탕으로 지정공모(지정과제)와 자유공모(자유과제+전략과제)로 나눠 추진한다. 정책연구를 통해 도출된 부산형 해양신산업 6대 분야는 ▷해양모빌리티·기자재 ▷해양금융 ▷스마트항만서비스 ▷블루푸드·바이오 ▷해양에너지·환경 ▷해양레저관광이다.

시는 이번 공모에서 신규 기획과제 7건을 추가 발굴하고, 과제별로 3500~4000만원 안팎의 연구비를 지원할 계획이다. 최종 지원대상은 오는 7월 중 평가를 거쳐 선정된다. 응모는 진흥원 누리집(www.bistep.re.kr) 공고문을 참고해 신청서류를 작성한 뒤, 7월 16일까지 전자우편(research@bistep.re.kr)으로 제출하면 된다.

조영태 시 해양농수산국장은 “첨단 신산업을 이끄는 ‘글로벌 해양 선도도시 부산’으로 도약하고 해양산업 분야 게임체인저 프로젝트가 해양수도 부산에서 태동할 수 있게 해야 한다”며 산·학·연·관 연구자들의 관심과 참여를 당부했다.