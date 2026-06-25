[헤럴드경제=이원율 기자]‘역대급’ 인기몰이를 하고 있는 세계적 팝 가수 테일러 스위프트(36)와 미 프로풋볼(NFL) 스타 트래비스 켈시(36)의 ‘세기의 결혼식’이 다음 달 3일 미국 뉴욕 매디슨스퀘어가든 경기장에서 열릴 가능성이 거론되고 있다.

24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 익명의 소식통들을 인용해 보도한 데 따르면 유명 행사 기획사 위닉 프로덕션은 다음 달 3일 열리는 한 행사를 위해 매디슨스퀘어가든 경기장 인근 도로를 이용할 수 있게 해달라는 신청서를 이달 초 뉴욕시에 냈다고 연합뉴스가 전했다.

이 회사는 행사를 위해 경기장 외부에 텐트 등을 둘 수 있도록 해달라고 요청했다.

참석 인원은 500~999명 사이가 될 것으로 잡았다.

매디슨스퀘어가든은 미국프로농구(NBA) 뉴욕 닉스의 홈구장이다. 마이클 잭슨, 마돈나 등 유명 아티스트들이 올랐던 ‘꿈의 무대’로도 통한다.

이와 관련, 뉴욕시청의 한 관리는 3일 매디슨스퀘어가든에서 열리는 행사가 결혼 축하 행사라고 말했다고 한 소식통은 알렸다. 또 다른 소식통은 켈시의 소속팀인 캔자스시티 치프스의 여러 선수가 다음 달 3일을 전후로 인근 타임스퀘어에 있는 메리어트 마르퀴스 호텔 내 객실을 예약했다고 전했다.

매디슨스퀘어가든 지하 철도역의 치안을 맡는 철도경찰대원은 다음 주말 스위프트의 결혼식이 있을 것으로 예상하라는 지시도 받은 상태라고 NYT는 설명했다.

스위프트는 뉴욕에 대해 각별한 애정을 갖고 있는 것으로 알려졌다.

스위프트는 2014년에 낸 히트곡 ‘웰컴 투 뉴욕’ 등 여러 곡에서 뉴욕에 대한 관심을 보였다.

스위프트는 2023년 켈시와의 연애를 공식적으로 밝혔다. 지난해 약혼 소식을 전하고, 최근에는 결혼식이 임박했다는 보도도 이어졌다.

CNN은 이 결혼식에 대해 2011년 영국의 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 간 결혼식 이후 가장 주목받는 문화 이벤트라고 칭하기도 했다. 다만, 결혼식과 관련한 공식 발표는 아직 나오지 않은 상황이다.

스위프트 결혼식 관련 내기에 돈 몰리기도

스위프트의 결혼이 임박했다는 추측이 이어지면서 결혼식 관련 내기에 30억원 넘는 돈이 걸리기도 했다.

지난 10일(현지시간) NYT와 더타임스 등에 따르면 예측 베팅 플랫폼 업체 칼시에 스위프트 결혼에 대한 베팅이 이뤄지고 있으며, 내기 금액은 200만 달러(약 30억5000만원)에 이르는 것으로 집계됐다고 당시 연합뉴스는 보도했다.

이 가운데 149만 달러가 베일 속 결혼식장에 대한 내기였다. 그때도 여러 언론 보도에서 언급된 뉴욕이 예측 순위에서 1위였으며 펜실베이니아, 테네시 등이 각각 2%라는 확률로 뒤를 이었다.

‘동갑내기’ 스위프트와 켈시는 2023년 여름부터 공개 연애를 했다.

당시 켈시는 자신의 팟캐스트에서 스위프트의 콘서트장을 찾아 자신의 전화번호가 담긴 ‘우정팔찌’를 전하려고 했지만 실패했고, 이를 전해들은 스위프트가 연락을 하며 인연을 맺었다고 밝힌 바 있다.

스위프트는 지난해 1월 정규 12집 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸’로 싱글차트 1~12위를 독식할 만큼 인기를 이어가고 있다.