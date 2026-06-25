- 23∼25일 ‘코리아 트래블 로드쇼’ 참가…솔뫼성지·해미국제성지 등 소개

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 필리핀 현지에서 충남지역 대표적인 천주교 성지순례 관광자원 홍보와 여행상품 개발을 위한 본격적인 마케팅 활동에 나섰다.

충남도는 지난 23일부터 25일까지 필리핀 마닐라·세부에서 열린 ‘코리아 트래블 로드쇼(Korea Travel Roadshow)’에 참가해 충남지역 대표 성지순례 관광지를 집중 홍보했다.

이번 행사는 마닐라 샹그릴라 마카티와 세부 래디슨블루 호텔에서 개최됐으며, 한국 측에서는 한국관광공사와 지방자치단체, 여행사, 관광기업 등이 참가했다.

필리핀 측에서는 정부 기관과 현지 여행사, 항공사, 언론 관계자 등이 참석해 양국 간 관광 교류 확대 방안을 논의했다.

도는 행사 기간 현지 여행사를 대상으로 비즈니스 상담(B2B)을 진행하고 한국 관광 설명회에 참가하는 등 충남 관광상품 개발을 위한 협력 기반 마련에 주력했다.

특히 솔뫼성지와 신리성지, 해미국제성지 등 도내 대표적인 천주교 성지순례 관광자원을 현지 여행업계에 소개하고, 이를 활용한 관광상품 개발 및 판매 방안을 중점 협의했다.

아울러 한국관광공사와의 간담회 및 관광 설명회에도 참석해 충남관광 활성화와 해외 관광객 유치 확대 방안을 모색했다.

도는 이번 행사를 계기로 천주교 인구 비율이 높은 필리핀 시장에서 충남 성지순례 관광에 대한 관심을 실질적인 관광상품으로 연결하고, 앞으로 2027 세계청년대회 등 천주교 관련 국제행사와 연계한 해외 관광객 유치에도 적극 나설 계획이다.

도 관계자는 “이번 행사는 현지 여행사와의 직접 상담을 통해 충남 성지순례 코스의 상품화 가능성을 높이는 의미 있는 자리였다”며 “필리핀을 비롯한 동남아시아 지역 순례 관광객들이 실제로 충남을 찾을 수 있도록 맞춤형 해외 마케팅을 지속 추진할 것”이라고 말했다.