호남권 거점동물원 전문의료서비스 확대 새별프렌즈 등 5개 동물원서 맞춤 검진

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “광주를 넘어 제주까지 아픈 동물들 치료해 줄게요”

호남권 거점동물원인 광주우치동물원이 제주지역까지 전문 동물의료 서비스 확대에 나섰다.

광주광역시 우치동물원은 지난 23~24일 이틀간 새별프렌즈, 제주자연생태공원, 한림공원, 고흐의 정원, 스마일러펫 등 제주지역 동물원 5곳을 대상으로 ‘찾아가는 거점동물원 설명회’와 전문진료를 실시했다.

이번 행사는 지난해 6월 호남권 거점동물원으로 지정된 우치동물원의 역할과 지원사업을 안내하고, 제주지역 동물원과 협력체계를 한층 강화하기 위해 마련됐다.

특히 우치동물원 소속 수의사들이 직접 현장을 찾아 동물들의 건강 상태를 진단하고 종별 특성에 맞는 의료서비스를 제공함으로써 지역 동물원의 건강관리 수준과 동물복지를 동시에 향상시키는 계기가 됐다.

우치동물원 진료팀은 제주지역 동물원 5곳을 잇따라 방문해 조류, 초식동물, 파충류, 곰과 동물 등을 대상으로 건강검진과 임상 진료를 진행했다. 아울러 질병 예방 및 치료 방안에 대한 전문 의료 자문도 함께 제공했다.

새별프렌즈에서는 블랙노즈양, 알파카 등을 대상으로 건강검진과 백신 접종을 실시하고, 종별 특성에 맞춘 질병 예방 관리법을 전수했다.

제주자연생태공원에서는 현재 구조돼 보호 중인 사육곰 4마리에 대한 임상 진료를 진행했다. 우치동물원은 그동안 쌓아온 반달가슴곰 종보전사업과 노령동물 진료 경험을 바탕으로 개체별 건강 상태를 진단하고 향후 관리 방안을 논의했다.

우치동물원은 현재 사육곰 4마리를 보호·관리하고 있으며, 올해 추가로 2마리를 입식할 예정이다. 동물원은 반달가슴곰 종보전과 노령동물 진료를 통해 축적한 경험을 바탕으로 향후 ‘생추어리(Sanctuary; 야생동물 보호구역)형’ 보호시설 확대와 전문 보호체계 구축 방안도 검토하고 있다.

우치동물원은 그동안 순천·여수·담양·해남 등 전남지역 동물을 대상으로 현장 진료와 의료 자문을 꾸준히 이어왔으며, 이번 제주지역 진료를 기점으로 전문 동물의료서비스를 호남권 전역으로 넓혀갈 계획이다.

우치동물원은 동물 이송 및 이동진료 차량, 전문 진료장비 등을 구축해 하반기에는 제주지역을 대상으로 ‘2차 찾아가는 전문 진료’를 추진할 계획이다.

성창민 우치공원관리사무소장은 “거점동물원은 단순한 시설 운영을 넘어 지역 동물원에 대한 전문진료와 기술 지원을 수행하는 역할을 맡고 있다”며 “앞으로도 이동진료 체계를 더욱 촘촘히 구축해 지역 간 동물의료 격차를 줄이고 동물복지 향상에 기여하겠다”고 말했다.

한편 우치동물원은 2025년 호남권 거점동물원으로 지정된 이후 광주·전남·전북·제주 등 호남권역 25개 동물원을 총괄하며 질병관리, 긴급구조, 치료, 재활, 종 보전 및 증식사업 등 전문 지원사업을 수행하고 있다.