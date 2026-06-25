지역 조선해양산업 대·중소기업 동반성장 선순환 산업체계 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산테크노파크와 HD현대중공업이 지난 23일 울산 지역 조선해양산업의 발전과 대·중소기업 간 동반성장을 주요 내용으로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 업무협약은 세계적인 조선기업인 HD현대중공업의 강화된 품질 기준에 맞춰 지역 중소기업의 생산 품질 고도화를 지원하고 기술 경쟁력을 강화하기 위해 이루어졌다.

양 기관은 협약에 따라 ▷조선해양산업 생태계 강화를 위한 정책 및 조선산업 동향 정보 공유 ▷상생협력 모델 발굴 및 공급망 참여를 위한 역량 강화 지원 ▷중소기업 기술지원 및 공동 협력 등 3대 중점 과제를 추진해 지속 가능한 동반성장 선순환 모델을 확립할 계획이다.

울산테크노파크 관계자는 “이번 협약은 울산 지역 조선해양 중소기업들이 현장에서 겪는 기술적·자금적 한계를 극복하고 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있는 실질적인 발판이 될 것”이라고 말했다.

HD현대중공업 관계자는 “조선해양산업의 초격차 경쟁력을 유지하기 위해서는 우수한 기술력을 갖춘 지역 중소기업들과의 견고한 공급망 구축이 필수적”이라며 협력의 필요성을 강조했다.