사우디 법인세 부과 통지 영향은 “제한적” 평가

[헤럴드경제=윤성현 기자] DL이앤씨가 나이스신용평가 정기 신용등급 평가에서 건설업계 최고 수준의 신용등급을 8년 연속 유지했다.

DL이앤씨는 나이스신용평가의 정기 신용등급 평가에서 ‘AA-(안정적)’ 등급을 유지했다고 25일 밝혔다. DL이앤씨는 2019년 이후 8년 연속 같은 등급을 유지하게 됐다.

나이스신용평가는 DL이앤씨의 다각화된 사업 포트폴리오와 우수한 사업 경쟁력, 안정적인 사업 기반을 등급 유지의 주요 근거로 제시했다.

주택 부문 원가율 개선에 따른 수익성 회복세와 원활한 현금창출력, 우수한 재무안정성도 높게 평가했다. 최근 사우디아라비아 과세당국의 법인세 부과 통지와 관련해서는 회사의 사업 및 재무안정성에 미치는 영향이 제한적일 것으로 판단했다. 현재 사우디에서 진행 중인 프로젝트가 없고, 세액 납부 없이 불복 절차를 진행할 예정이라는 점 등이 고려됐다.

재무구조도 안정적이라는 평가다. DL이앤씨의 최근 5개년 평균 잉여현금흐름은 2629억원이다. 나이스신용평가는 우수한 분양 실적과 안정적인 사업 구조를 바탕으로 향후에도 견조한 현금흐름을 유지할 것으로 전망했다.

올해 1분기 말 기준 DL이앤씨의 순현금은 1조2802억원, 부채비율은 87.5%다. 수익성 개선 흐름도 본격화되고 있다. 공사비 급등 시기에 착공한 사업장의 비중이 줄고, 주택 부문 원가율이 개선되면서 수익성이 빠르게 회복되고 있다는 설명이다.

DL이앤씨는 올해 1분기 연결 기준 영업이익 1574억원, 영업이익률 9.1%를 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 94.3% 늘었고, 영업이익률은 같은 기간 4.6%포인트 상승했다.

당기순이익은 1601억원으로 전년 동기 대비 429.5% 증가했다. 나이스신용평가는 수익성이 우수한 사업장의 매출 비중 확대와 원가율 개선에 힘입어 향후에도 우수한 영업수익성을 이어갈 것으로 전망했다.

DL이앤씨 재무관리실 관계자는 “이번 신용등급 평가를 통해 우수한 사업 경쟁력과 안정적인 사업 기반, 업계 최고 수준의 재무안정성을 다시 한번 인정받았다”며 “수익성 중심의 내실경영과 철저한 리스크 관리를 바탕으로 안정적인 실적 개선과 기업가치 제고를 지속해 나가겠다”고 말했다.