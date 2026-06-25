부동산 시장에서 대형 쇼핑시설을 가까이 이용할 수 있는 이른바 ‘몰세권’ 아파트가 주목받고 있다. 주거지 인근에서 쇼핑과 문화, 여가를 함께 누릴 수 있는 생활환경에 대한 수요가 늘면서 대형 유통시설 인접 단지의 가치가 높게 평가되고 있기 때문이다.

국토교통부 실거래가 자료에 따르면 대형 쇼핑시설 접근성에 따라 아파트 가격 차이가 나타나는 사례도 확인된다. 경기도 수원시 장안구 정자동의 ‘화서역푸르지오브리시엘’ 전용 84㎡는 이달 14억4,000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 해당 단지는 인근에 스타필드 수원이 들어선 이후 가격 상승세를 이어가고 있다.

반면 스타필드 수원과 약 2km 거리에 위치한 ‘북수원자이렉스비아’ 전용 84㎡는 최근 10억6,000만원에 거래돼 가격 차이를 보였다.

경기 의왕시에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 롯데프리미엄아울렛 의왕점을 도보로 이용할 수 있는 ‘의왕백운해링턴플레이스 3단지’ 전용 84㎡는 지난달 9억원에 거래된 반면, 상대적으로 접근성이 낮은 ‘의왕백운해링턴플레이스 1단지’ 전용 84㎡는 이달 7억8,500만원에 거래됐다.

업계에서는 최근 소비자들이 쇼핑과 문화, 외식 등을 한 곳에서 해결할 수 있는 생활 인프라를 중요하게 고려하면서 대형 유통시설 인근 주거지에 대한 선호가 높아지고 있다고 분석한다.

이러한 가운데 경남 김해시 신문동 일원에서는 신규 아파트 공급이 예정돼 있다.

IPARK현대산업개발이 선보이는 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’는 경남 김해시 장유신문지구 신문동 일원에 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 총 1,379가구 규모로 조성된다. 전용면적은 84㎡와 113㎡, 128㎡ 등으로 구성된다.

단지 인근에는 롯데프리미엄아울렛 김해점을 비롯해 농협하나로클럽, 롯데시네마, 김해롯데워터파크 등 다양한 생활·문화시설이 위치해 있다. 롯데프리미엄아울렛 김해점에는 다수의 브랜드 매장과 식음시설, 문화시설 등이 입점해 있다.

교육환경도 갖췄다. 지난해 개교한 신문초등학교가 도보권에 위치하며 장유중학교와 율하동 학원가도 인접해 있다.

자연환경 역시 장점으로 꼽힌다. 단지 주변에는 조만강과 조만강생태체육공원, 반룡산, 용두산 등이 위치해 있으며, 조만강 파크골프장도 가까이 이용할 수 있다.

교통 여건도 양호하다. 칠산로와 웅장로, 장유로 등을 통해 김해 도심 이동이 가능하며, 남장유IC와 장유IC를 이용해 부산과 창원 등 인접 도시로 이동할 수 있다. 또한 부전~마산 복선전철 장유역이 개통될 예정으로 향후 광역교통 여건 개선도 기대된다.

견본주택은 경남 김해시 대청동에 마련될 예정이며, 입주는 2029년 3월 예정이다.