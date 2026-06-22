[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 남궁민이 작품을 위해 무려 17kg을 증량했던 비하인드를 공개했다.

21일 방송된 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서는 배우 남궁민이 자신의 자기관리 비결을 밝혔다.

이날 남궁민의 MBC 드라마 ‘검은 태양’ 출연 당시 모습이 공개되자 셰프들은 “가오리 등판 같다”, “김동현이나 마동석이 떠오른다”며 감탄을 쏟아냈다.

남궁민은 “저는 연기를 할 때 외모를 먼저 만드는 편”이라며 “국정원 최고 요원 역할이라면 단순히 날렵하고 잘생긴 모습보다 상대를 한 방에 제압할 수 있는 체격이 필요하다고 생각했다”고 설명했다.

이어 남궁민은 “하루에 3시간씩 운동하고 하루 6끼를 먹었다”며 “평소 체중이 67kg 정도인데 84kg까지 늘렸다”고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그러면서 “직업이니까 힘든 줄 모르고 했다. 열정을 다해서 준비했다”고 덧붙였다.

또 남궁민은 평소의 철저한 식단 관리 비하인드도 전했다. 스스로 생각보다 살이 잘 찌고 부기가 잘 생기는 체질이라고 밝히며 “못생겨지는 음식이 맛있는 음식인 것 같다”고 했다. 이어 “얼마 전에는 두릅에 고추장을 찍어 먹고 라면에 밥까지 말아 먹었다. 그런데 나중에 후회했다”고 고백해 폭소를 자아냈다.

그러면서도 이날만큼은 “살찌는 걸 신경 쓰지 않고 행복하게 먹고 싶다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 남궁민은 11세 연하 모델 겸 배우 진아름과 공개 열애 끝에 2022년 결혼했다. 최근에는 임신 소식을 직접 전하며 많은 축하를 받았다.