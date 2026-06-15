- 백승보청장, 현장 실무 관리자들과 격의 없는 대화로 조직 소속감 고취

[헤럴드경제= 이권형기자] 백승보 조달청장은 15일 정부조달콜센터 운영의 핵심 주축인 실무 관리자들과 ‘현장 소통 간담회’ 개최했다.

이번 간담회는 조달 민원을 응대하며 최일선에서 조달 행정의 얼굴 역할을 수행하는 콜센터 실무 관리자들의 노고를 격려키 위함이다.

정부조달콜센터는 7만 5000여 수요기관과 63만여 조달업체를 대상으로 나라장터 이용 및 조달업무 전반에 대해 연간 125만여 건의 상담을 처리하고 있으며, 하루 평균 70여 명의 상담사가 5700여 건(1인당 약 80~90건)의 상담을 진행하는 등 안정적인 조달 서비스를 제공하고 있다.

백승보 조달청장은 “현장에서 국민의 목소리를 듣는 상담사들과 이들을 이끄는 실무 관리자 모두가 조달청의 소중한 자산”이라며 “국민이 조달 행정을 접하는 첫 관문으로 국민과 기업에게 보다 신속하고 올바른 정보를 제공하는 만큼 업무에 자부심을 가져 줄 것”을 당부했다.

이어 “감정노동으로 지친 상담사들의 마음 건강과 근무 여건 개선을 최우선 과제로 삼고, 현장에서 실질적으로 체감할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.